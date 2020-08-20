دعوة إسرائيلية لشن عملية عسكرية بالقطاع تستغرق شهوراً طويلة

قال رئيس الشاباك السابق، عضو الكنيست من الليكود "آفي ديختر"، إن الحل في مواجهة حركة حماس في قطاع غزة هو شن عملية عسكرية طويلة تستغرق شهوراً.



وأضاف ديختر: "يجب الاستعداد لها، يتم خلالها تدمير كل البنية التحتية للمنظمة، لأنه للأسف لا يمكن حل موضوع غزة سياسياً".



وفي قوت سابق، قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن التقديرات الإسرائيلية تشير الى انه خلال 48 ساعة سنعلم إذا نحن في طريقنا إلى جولة تصعيد جديدة.





وبحسب القناة، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تهديداته بتنفيذ سياسة الاغتيالات لقادة حركة حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.





وذكرت القناة، أن وزير الجيش غانتس، صرح بالأمس، "أن حماس تلعب معنا بالنار، وسوف أعمل على تغيير المعادلة معها، وتوجيه النار تجاهها". وكشف محرر الشؤون العربية بالقناة، جال بيرجير، صباح اليوم الخميس، أن قطر أبلغت حماس نيتها تمديد المنحة القطرية لمدة 6 شهور.





رام الله - دنيا الوطن