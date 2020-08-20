عربي

زعيم سوداني لـ"الهباش": التطبيع مؤامرة إسرائيلية أمريكية لن تقبل بها الخرطوم

زعيم سوداني لـ"الهباش": التطبيع مؤامرة إسرائيلية أمريكية لن تقبل بها الخرطوم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي في جمهورية السودان، إن الشعب السوداني بكافة مكوناته السياسية يقف مع الشعب الفلسطيني ويحيي صموده في وجه الظلم والاحتلال والقضية الفلسطينية هي قضيتنا القومية والدينية والدولية.

وأضاف المهدي خلال اتصال مع الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، أن حزب الأمة القومي سوف يسخر كل إمكاناته لدعم الشعب الفلسطيني والتصدي لمؤامرات التطبيع والهرولة تجاه دولة الإحتلال.

وأكد الزعيم السوداني، أن ما حدث هو مؤامرة من الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقضيته في اشارة الى اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الأخير، مؤكداً أن الشعب السوداني لا يمكن أن يقبل بالتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي. 

أخبار ذات صلة

مكتب نتنياهو يرد على أنباء صفقة مقاتلات F-35 أمريكية مع الإمارات

مكتب نتنياهو يرد على أنباء صفقة مقاتلات F-35 أمريكية مع الإمارات

الرئيس الأمريكي: الإمارات مستعدة لدفع مبالغ ضخمة مقابل مقاتلات &#34;إف-35&#34;

الرئيس الأمريكي: الإمارات مستعدة لدفع مبالغ ضخمة مقابل مقاتلات "إف-35"

الصحة السورية: تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ (كورونا)

الصحة السورية: تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ (كورونا)

رداً على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.. تغيير اسم شارع باليمن من &#34;زايد&#34; إلى &#34;فلسطين&#34;

رداً على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.. تغيير اسم شارع باليمن من "زايد" إلى "فلسطين"

مصر تعيد صلاة الجمعة جزئياً وتفرض فحص (كورونا) على القادمين

مصر تعيد صلاة الجمعة جزئياً وتفرض فحص (كورونا) على القادمين

الرئيس التونسي: الحق الفلسطيني ليس صفقة ولا بضاعة أو مجرد سهم بالسوق

الرئيس التونسي: الحق الفلسطيني ليس صفقة ولا بضاعة أو مجرد سهم بالسوق

تونس تعلن الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد

تونس تعلن الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد

ما هي (مبادرة السلام) التي أعلنت السعودية التمسك بها؟

ما هي (مبادرة السلام) التي أعلنت السعودية التمسك بها؟

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

الاحتلال يعتقل شاباً غرب بيت لحم بالضفة الغربية

الاحتلال يعتقل شاباً غرب بيت لحم بالضفة الغربية

ارتفاع طفيف على أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

ارتفاع طفيف على أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى الأحد المقبل

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى الأحد المقبل

المدفعية الإسرائيلية تقصف عدة نقاط للضبط الميداني بقطاع غزة

المدفعية الإسرائيلية تقصف عدة نقاط للضبط الميداني بقطاع غزة

اشتية: احتياجات القدس كبيرة جداً وهمّها أكتاف الأمة الإسلامية جميعها

اشتية: احتياجات القدس كبيرة جداً وهمّها أكتاف الأمة الإسلامية جميعها

الصحة: تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بالخليل

الصحة: تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بالخليل

الخارجية الفلسطينية تُعلن تسيير رحلتي إجلاء للسعودية وفرانكفورت نهاية الجاري

الخارجية الفلسطينية تُعلن تسيير رحلتي إجلاء للسعودية وفرانكفورت نهاية الجاري

منوعات

شاهد: &#34;ياسمين صبري&#34; داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: "ياسمين صبري" داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو &#34;مثير&#34; من &#34;الجيم&#34;

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو "مثير" من "الجيم"

&#34;رقصة العشق&#34; بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

"رقصة العشق" بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو "أماكن السهر"

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

شاهد..هند القحطاني: أنا إلي غيرت النظره الدونية تجاه المرأة السعودية المتبرجة

شاهد..هند القحطاني: أنا إلي غيرت النظره الدونية تجاه المرأة السعودية المتبرجة

شاهد: لهذا السبب.. لا تتحدث شيرين عن والدها

شاهد: لهذا السبب.. لا تتحدث شيرين عن والدها

إصابة فنان خليجي شهير بفيروس (كورونا)

إصابة فنان خليجي شهير بفيروس (كورونا)

&#34;حسن شاكوش&#34; يثير أزمة في المطار قبل سفره إلى تونس.. فما السبب؟

"حسن شاكوش" يثير أزمة في المطار قبل سفره إلى تونس.. فما السبب؟

عربي

مكتب نتنياهو يرد على أنباء صفقة مقاتلات F-35 أمريكية مع الإمارات

مكتب نتنياهو يرد على أنباء صفقة مقاتلات F-35 أمريكية مع الإمارات

الصحة السورية: تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ (كورونا)

الصحة السورية: تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ (كورونا)

رداً على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.. تغيير اسم شارع باليمن من &#34;زايد&#34; إلى &#34;فلسطين&#34;

رداً على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.. تغيير اسم شارع باليمن من "زايد" إلى "فلسطين"

مصر تعيد صلاة الجمعة جزئياً وتفرض فحص (كورونا) على القادمين

مصر تعيد صلاة الجمعة جزئياً وتفرض فحص (كورونا) على القادمين