زعيم سوداني لـ"الهباش": التطبيع مؤامرة إسرائيلية أمريكية لن تقبل بها الخرطوم

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي في جمهورية السودان، إن الشعب السوداني بكافة مكوناته السياسية يقف مع الشعب الفلسطيني ويحيي صموده في وجه الظلم والاحتلال والقضية الفلسطينية هي قضيتنا القومية والدينية والدولية.



وأضاف المهدي خلال اتصال مع الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، أن حزب الأمة القومي سوف يسخر كل إمكاناته لدعم الشعب الفلسطيني والتصدي لمؤامرات التطبيع والهرولة تجاه دولة الإحتلال.



وأكد الزعيم السوداني، أن ما حدث هو مؤامرة من الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقضيته في اشارة الى اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الأخير، مؤكداً أن الشعب السوداني لا يمكن أن يقبل بالتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.