شؤون فلسطينية

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بمدينة رام الله

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بمدينة رام الله
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرين، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على عدد من الشباب الليلة الماضية في قرية دير أبو مشعل بمدينة رام الله.

وحسب وكالة (الرأي) الحكومية، فإن الشاب محمد ظاهر حريز من بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله استشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال، الليلة الماضية.

والليلة الماضية، أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في دير أبو مشعل، إحداها نقلت إلى المستشفى الاستشاري بمحافظة رام الله والبيرة ووصفت حالتها بالمستقرة، والثانية نقلت إلى مجمع فلسطين الطبي ووصفت حالتها بالطفيفة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المصاب الثالث، دون أن يتسنى معرفة وضعه الصحي.

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