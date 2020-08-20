دولي

استخدم بالرد على اغتيال سليماني.. إيران تكشف أحدث صواريخها "أبو مهدي المهندس"

استخدم بالرد على اغتيال سليماني.. إيران تكشف أحدث صواريخها "أبو مهدي المهندس"
الصاروخ الجديد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، عن تصنيع صاورخ جديد أطلقت عليه اسم "أبو مهدي المهندس"، مشيرةً إلى أن مداه يفوق الألف كيلو متر.
 
وقالت الوزارة، إن "أبو مهدي المهندس" هو صاروخ كروز بحري قادر على تخطي منظومات دفاع الأعداء، ويطلق من الأعماق وسيتم تزويد القوات البحرية به قريبا، وفق (روسيا اليوم).

كذلك أعلنت الوزارة أنها طورت صاروخ "ذو الفقار" ليصل مداه 1400 كيلومتر، موضحةً أن صاروخ "ذو الفقار" كان يصل مداه إلى 700 كيلومتر فقط، واستخدم في استهداف قاعدة "عين الأسد" في العراق، رداً على اغتيال قاسم سليماني.

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