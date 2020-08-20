مكتب نتنياهو يرد على أنباء صفقة مقاتلات F-35 أمريكية مع الإمارات

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن اتفاق التطبيع مع الإمارات لا يشمل بيعها مقاتلات F-35 أمريكية، ولا يتضمن أي صفقات عسكرية معها.



وجاء في البيان، وفق صحيفة (جيروزاليم بوست): "اتفاقية السلام التاريخية الموقعة بين إسرائيل والإمارات لا تتضمن أي موافقة من جانب إسرائيل على أي صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات. لقد أكدت الولايات المتحدة لإسرائيل التزامها بالحفاظ على التفوق النوعي (العسكري) لإسرائيل".



ونقلت الصحيفة عن مصادر في البيت الأبيض قولها إن كل شيء في الصفقة علني، ولا توجد ملحقات سرية لها حول مبيعات الأسلحة.



من جانبه قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، إن أي صفقة بيع مستقبلية للأسلحة المتقدمة للإمارات بما في ذلك مقاتلات "إف 35" ستكون مشروطة بضمان التفوق العسكري لإسرائيل.



وجاءت هذه التصريحات بعد نشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرا قالت فيه إن واشنطن تعتزم بيع طائرات "إف-35" للإمارات في إطار الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي الذي توسطت فيه الولايات المتحدة للتطبيع.





رام الله - دنيا الوطن