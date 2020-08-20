الاحتلال يعتقل شاباً غرب بيت لحم بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابا من بلدة الدوحة غرب بيت لحم.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رامز أسامة عمارنة (21 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.



يشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أفرجت أمس، عن الأسرين محمد خالد الخمور (23 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بعد اعتقاله لمدة عامين، ويزن عطا الهريمي من مدينة بيت لحم بعد اعتقاله لنحو عام.