ترامب: أعتزم إعادة جميع العقوبات السابقة على إيران

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه طلب من وزير خارجيته مايك بومبيو، إخطار مجلس الأمن بعزم واشنطن إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران.



وقال ترامب، وفق وكالة (سبوتنك): "أصدرت اليوم تعليمات لوزير الخارجية بومبيو بإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة تعتزم إعادة جميع العقوبات السابقة التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران والتي تم رفعها في السابق".



وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات دولية على إيران بموجب آلية "سناباك"، مؤكداً أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي.



وتسعى الولايات المتحدة جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.



يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، قال يوم الأربعاء، إن واشنطن تتوقع رد فعل سريع، بتوقيع عقوبات أمريكية على إيران، بعد رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة واشنطن تمديد حظر توريد الأسلحة على طهران.



ومن المقرر أن تنتهي صلاحية حظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة ضد إيران في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، العام الجاري بموجب البنود التي يتضمنها اتفاق إيران النووي الذي وقعته طهران مع القوى الست الكبرى في جنيف عام 2015.