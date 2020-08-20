المدفعية الإسرائيلية تقصف عدة نقاط للضبط الميداني بقطاع غزة

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية، اليوم فجر الخميس، قطاع غزة بعدد من الصواريخ، وذلك بزعم الرد على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.



وأقدمت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية على قصف نقاط للضبط الميداني شرق خانيونس والمحافظة الوسطى وشرقي مخيم البريج.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن دباباته قصفت نقاط عسكرية تابعة لحركة حماس، وذلك رداً على اطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية.











رام الله - دنيا الوطن