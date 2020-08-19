الصحة السورية: تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، وخمس حالات وفاة في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.



وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأربعاء: "تم تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ما يرفع عدد الإصابات المسجلة إلى 1927، وتم شفاء 14 حالة من الإصابات المسجلة؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 445"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل خمس وفيات بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع عدد الضحايا إلى 78.



وتوزعت الإصابات 19 في دمشق 6 في ريف دمشق، 7 في حمص، 2 في طرطوس، 16 في حلب، 18 في اللاذقية، 2 في الحسكة، 8 في حماه، 5 في درعا.



وسجلت أول إصابة بفيروس (كورونا) في سوريا في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي، لوافد، في حين تم تسجيل أول وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.