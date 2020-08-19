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رداً على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.. تغيير اسم شارع باليمن من "زايد" إلى "فلسطين"

رداً على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.. تغيير اسم شارع باليمن من "زايد" إلى "فلسطين"
رام الله - دنيا الوطن
غيرت محافظة الحديدة اليمنية، اسم شارع "زايد" في مدينتها، التي تقع غربي البلاد، إلى "فلسطين"، وذلك رداً على اتفاق السلام التي تم الإعلان عنه ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة (الصحافة اليمنية)، مساء اليوم الأربعاء: "إن القائم بأعمال محافظ الحديدة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، محمد قحيم، قام بإصدار قرار، يقضي بتغيير اسم شارع "زايد" في مدينتها إلى فلسطين".

وذكرت الوكالة، أن المادة الثانية من القرار، قضت بأنه على مكتب الأشغال والطرق ومكتب فرع الهيئة العامة للأراضي اليمنية، وضع اللوحات التعريفية في شارع فلسطين، حتى يسهل للمواطنين التعامل بالمسمى الجديد.

وعزت الوكالة اليمنية القرار إلى مطالبات المواطنين اليمنيين، وتنديدهم ورفضهم لاتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي، المعلن يوم الخميس الماضي.

وارتبط اسم الشارع، الذي يعد من أبرز شوارع المدينة، بالشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلاً على حسابه الرسمي بـ (تويتر): "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".

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