اشتية: احتياجات القدس كبيرة جداً وهمّها أكتاف الأمة الإسلامية جميعها

محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء، محمد اشتية: إن احتياجات مدينة القدس كبيرة جداً وما يقدم للقدس مهم، وهمّها على أكتاف الأمة الإسلامية جميعها، فالقدس هي توأم مكة وهي عاصمة العواصم وستبقى عاصمة دولة فلسطين، مهما قام الاحتلال من تهويد وتجريف وبناء جدران حولها.



جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الهيئة العامة لصندوق ووقفية القدس والذكرى الخامسة لتأسيسه، اليوم الأربعاء عبر الفيديو، بحضور رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر بن محمد حجار، والأمير تركي الفيصل رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس، ورئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب المصري.



وأضاف رئيس الوزراء: "نقدم الشكر للبنك الإسلامي على ما قدمه كمساهمة لفلسطين في مواجهة كورونا، ومن أجل وحدة الأراضي الفلسطينية وغزة، وللفلسطينيين في لبنان، ولكن يبقى التحدي في القدس بسبب التهويد والإجراءات والاحتياجات".



وتابع اشتية: "كل ما قدمه البنك الإسلامي والمملكة العربية السعودية، والكويت وقطر والجزائر، وكل الدول العربية التي قدمت الدعم لفلسطين، نشكرها ونقدرها على دعمها الذي عزز صمودنا في مواجهة الحروب التي نواجهها".



وأردف رئيس الوزراء: "سعداء جدا بمساهمة القطاع الفلسطيني في صندوق ووقفية القدس، وصندوق التمكين الاقتصادي، فهذه الجهود تقع في صلب استراتيجية الحكومة الفلسطينية للتنمية بالعناقيد، خاصة عنقود العاصمة القدس".