الصحة: تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)، لمواطنين من سكان دورا ومدينة الخليل والسموع بمحافظة الخليل.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن المواطن الاول يبلغ من العمر (39 عاماً)، والثاني (68 عاما)، والثالث (78 عاماً)، والرابع (80 عاماً).



وأكدت الوزارة، أنه بذلك، ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) منذ صباح اليوم، إلى ست حالات.