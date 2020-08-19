شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بالخليل

الصحة: تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)، لمواطنين من سكان دورا ومدينة الخليل والسموع بمحافظة الخليل.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن المواطن الاول يبلغ من العمر (39 عاماً)، والثاني (68 عاما)، والثالث (78 عاماً)، والرابع (80 عاماً).

وأكدت الوزارة، أنه بذلك، ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) منذ صباح اليوم، إلى ست حالات.

أخبار ذات صلة

اشتية: احتياجات القدس كبيرة جداً وهمّها أكتاف الأمة الإسلامية جميعها

اشتية: احتياجات القدس كبيرة جداً وهمّها أكتاف الأمة الإسلامية جميعها

الخارجية الفلسطينية تُعلن تسيير رحلتي إجلاء للسعودية وفرانكفورت نهاية الجاري

الخارجية الفلسطينية تُعلن تسيير رحلتي إجلاء للسعودية وفرانكفورت نهاية الجاري

أبو هولي وكوردوني يبحثان أوضاع اللاجئين بمخيمات لبنان في ظل جائحة (كورونا)

أبو هولي وكوردوني يبحثان أوضاع اللاجئين بمخيمات لبنان في ظل جائحة (كورونا)

الشرطة الفلسطينية تنفي العثور على طفل مقيد في كفر عقب شمالي القدس

الشرطة الفلسطينية تنفي العثور على طفل مقيد في كفر عقب شمالي القدس

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن عن مقاعد دراسية في الأردن

"التعليم العالي" تُعلن عن مقاعد دراسية في الأردن

عزام الأحمد: العلاقات مقطوعة مع الإمارات منذ 2011 ونحن الآن متخاصمون

عزام الأحمد: العلاقات مقطوعة مع الإمارات منذ 2011 ونحن الآن متخاصمون

الصحة بغزة: تسجيل تسع إصابات جديدة بـ (كورونا) بين العائدين

الصحة بغزة: تسجيل تسع إصابات جديدة بـ (كورونا) بين العائدين

اشتية: الحكومة جاهزة لتطبيق أي اتفاق يتم على طاولة الوحدة الوطنية

اشتية: الحكومة جاهزة لتطبيق أي اتفاق يتم على طاولة الوحدة الوطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

اشتية: احتياجات القدس كبيرة جداً وهمّها أكتاف الأمة الإسلامية جميعها

اشتية: احتياجات القدس كبيرة جداً وهمّها أكتاف الأمة الإسلامية جميعها

الخارجية الفلسطينية تُعلن تسيير رحلتي إجلاء للسعودية وفرانكفورت نهاية الجاري

الخارجية الفلسطينية تُعلن تسيير رحلتي إجلاء للسعودية وفرانكفورت نهاية الجاري

أبو هولي وكوردوني يبحثان أوضاع اللاجئين بمخيمات لبنان في ظل جائحة (كورونا)

أبو هولي وكوردوني يبحثان أوضاع اللاجئين بمخيمات لبنان في ظل جائحة (كورونا)

الشرطة الفلسطينية تنفي العثور على طفل مقيد في كفر عقب شمالي القدس

الشرطة الفلسطينية تنفي العثور على طفل مقيد في كفر عقب شمالي القدس

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن عن مقاعد دراسية في الأردن

"التعليم العالي" تُعلن عن مقاعد دراسية في الأردن

بحرية الاحتلال تُطارد صيادي غزة عند مسافات قريبة من الشاطئ

بحرية الاحتلال تُطارد صيادي غزة عند مسافات قريبة من الشاطئ

الرئيس عباس يُثمّن جهود وزارة الصحة والطواقم الطبية بمحاربة (كورونا)

الرئيس عباس يُثمّن جهود وزارة الصحة والطواقم الطبية بمحاربة (كورونا)

المفتي العام للقدس: غداً الخميس الأول من محرم لعام 1442هـــ

المفتي العام للقدس: غداً الخميس الأول من محرم لعام 1442هـــ

منوعات

شاهد: (يوتيوبر) شهير ينطق الشهادتين ويعلن إسلامه

شاهد: (يوتيوبر) شهير ينطق الشهادتين ويعلن إسلامه

شاهد أحدث ظهور لـ &#34;لينا الفيشاوي&#34; مع والدتها

شاهد أحدث ظهور لـ "لينا الفيشاوي" مع والدتها

هند صبري تطالب جمهورها بأمر غريب.. وصبا مبارك ترد عليها

هند صبري تطالب جمهورها بأمر غريب.. وصبا مبارك ترد عليها

شاهد: بعد 27 عاما... عمرو دياب يعود للتمثيل بمسلسل من إنتاج &#34;نتفليكس&#34;

شاهد: بعد 27 عاما... عمرو دياب يعود للتمثيل بمسلسل من إنتاج "نتفليكس"

فيفي عبده تستعرض رشاقتها بحركة رياضية صعبة.. والجمهور :&#34;احترمي سنك&#34;

فيفي عبده تستعرض رشاقتها بحركة رياضية صعبة.. والجمهور :"احترمي سنك"

لن تصدقوا من هي زوجة الفنان المصري أحمد عبد العزيز المشهورة

لن تصدقوا من هي زوجة الفنان المصري أحمد عبد العزيز المشهورة

شرطة لندن تعتقل &#34;فادي فواز&#34; حبيب المطرب الراحل &#34;جورج مايكل&#34;

شرطة لندن تعتقل "فادي فواز" حبيب المطرب الراحل "جورج مايكل"

بعد تسريب السهرة الخاصة.. شاهد:(بدرية أحمد) تُهدد (ملاك الكويتية): &#34;فضايحك بدبي عندي&#34;

بعد تسريب السهرة الخاصة.. شاهد:(بدرية أحمد) تُهدد (ملاك الكويتية): "فضايحك بدبي عندي"

طلب عاجل من فنانة مصرية إثر نقلها إلى المستشفى.. هذا مضمونه

طلب عاجل من فنانة مصرية إثر نقلها إلى المستشفى.. هذا مضمونه

شاهد: طارق العريان يخرج عن صمته بشأن علاقته العاطفية مع نيكول سعفان

شاهد: طارق العريان يخرج عن صمته بشأن علاقته العاطفية مع نيكول سعفان

عربي

الصحة السورية: تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ (كورونا)

الصحة السورية: تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ (كورونا)

مصر تعيد صلاة الجمعة جزئياً وتفرض فحص (كورونا) على القادمين

مصر تعيد صلاة الجمعة جزئياً وتفرض فحص (كورونا) على القادمين

تونس تعلن الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد

تونس تعلن الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد

بومبيو يتعهد بـ200 مليون دولار للعراق ويعلن دعم واشنطن لانتخابات مبكرة

بومبيو يتعهد بـ200 مليون دولار للعراق ويعلن دعم واشنطن لانتخابات مبكرة