الخارجية الفلسطينية تُعلن تسيير رحلتي إجلاء للسعودية وفرانكفورت نهاية الجاري

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عن تسيير رحلتي إجلاء جديدتين إلى المملكة العربية السعودية، وأخرى إلى فرانكفورت.



وأفاد فريق العمل، المختص بمتابعة رحلات الإجلاء في الخارجية بأن رحلة إجلاء إلى مدينة الرياض في السعودية بتاريخ 31/8/2020، ورحلة إجلاء إلى فرانكفورت بتاريخ 29/8/2020، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأوضحت الخارجية، أنها ستقوم بالإعلان عن بدء التسجيل الإلكتروني للعالقين في الوطن الراغبين في السفر إلى أوروبا على متن رحلة فرانكفورت، وذلك يوم غد الخميس، داعية جميع المهتمين بمتابعة الإعلانات الصادرة عن الوزارة.