الشرطة الفلسطينية تنفي العثور على طفل مقيد في كفر عقب شمالي القدس



وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية: "إن هذا الخبر عارٍ عن الصحة، حيث انتشر في عام 2019 في عدة دول، وتم تناقل هذا الخبر اليوم، من خلال بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".



وأكد ارزيقات، بأنه سيتم متابعة هذه الصفحات، وتقديم أصحابها للعدالة من أجل أمن المجتمع، مناشداً كافة المواطنين بعدم التعامل مع مثل هذه الأخبار، وأخذها من مصاردها الرسمية؛ للحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي.



رام الله - دنيا الوطننفت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، المعلومات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تم العثور على طفل مقيد في القمامة في كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتله.