شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تعلن عن مقاعد دراسية في الأردن

"التعليم العالي" تعلن عن مقاعد دراسية في الأردن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، توفر
مقاعد دراسية في الأردن للحصول على درجة البكالوريوس في مجال الطب البشري.

ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المقاعد الدراسية زيارة موقعها الالكتروني  للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.

أخبار ذات صلة

الخارجية الفلسطينية تُعلن تسيير رحلتي إجلاء للسعودية وفرانكفورت نهاية الجاري

الخارجية الفلسطينية تُعلن تسيير رحلتي إجلاء للسعودية وفرانكفورت نهاية الجاري

أبو هولي وكوردوني يبحثان أوضاع اللاجئين بمخيمات لبنان في ظل جائحة (كورونا)

أبو هولي وكوردوني يبحثان أوضاع اللاجئين بمخيمات لبنان في ظل جائحة (كورونا)

الشرطة الفلسطينية تنفي العثور على طفل مقيد في كفر عقب شمالي القدس

الشرطة الفلسطينية تنفي العثور على طفل مقيد في كفر عقب شمالي القدس

الأحمد: الدول العربية لم تبذل أي جهد لفك الحصار عن ياسر عرفات

الأحمد: الدول العربية لم تبذل أي جهد لفك الحصار عن ياسر عرفات

الصحة بغزة: تسجيل تسع إصابات جديدة بـ (كورونا) بين العائدين

الصحة بغزة: تسجيل تسع إصابات جديدة بـ (كورونا) بين العائدين

اشتية: الحكومة جاهزة لتطبيق أي اتفاق يتم على طاولة الوحدة الوطنية

اشتية: الحكومة جاهزة لتطبيق أي اتفاق يتم على طاولة الوحدة الوطنية

قناة (كان): خلال 48 ساعة سيتحدد مستقبل التصعيد مع قطاع غزة

قناة (كان): خلال 48 ساعة سيتحدد مستقبل التصعيد مع قطاع غزة

بحرية الاحتلال تُطارد صيادي غزة عند مسافات قريبة من الشاطئ

بحرية الاحتلال تُطارد صيادي غزة عند مسافات قريبة من الشاطئ

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية تُعلن تسيير رحلتي إجلاء للسعودية وفرانكفورت نهاية الجاري

الخارجية الفلسطينية تُعلن تسيير رحلتي إجلاء للسعودية وفرانكفورت نهاية الجاري

أبو هولي وكوردوني يبحثان أوضاع اللاجئين بمخيمات لبنان في ظل جائحة (كورونا)

أبو هولي وكوردوني يبحثان أوضاع اللاجئين بمخيمات لبنان في ظل جائحة (كورونا)

الشرطة الفلسطينية تنفي العثور على طفل مقيد في كفر عقب شمالي القدس

الشرطة الفلسطينية تنفي العثور على طفل مقيد في كفر عقب شمالي القدس

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن مقاعد دراسية في الأردن

"التعليم العالي" تعلن عن مقاعد دراسية في الأردن

الرئيس عباس يثمن جهود وزارة الصحة والطواقم الطبية بمحاربة (كورونا)

الرئيس عباس يثمن جهود وزارة الصحة والطواقم الطبية بمحاربة (كورونا)

المفتي العام للقدس: غداً الخميس الأول من محرم لعام 1442هـــ

المفتي العام للقدس: غداً الخميس الأول من محرم لعام 1442هـــ

محافظ قلقيلية: تسجيل خمس حالات تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا)

محافظ قلقيلية: تسجيل خمس حالات تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا)

ناصر يدعو لإنهاء الانقسام وتعزيز صمود المواطن باستراتيجية وطنية لمواجهة صفقة ترامب

ناصر يدعو لإنهاء الانقسام وتعزيز صمود المواطن باستراتيجية وطنية لمواجهة صفقة ترامب

منوعات

شاهد: (يوتيوبر) شهير ينطق الشهادتين ويعلن إسلامه

شاهد: (يوتيوبر) شهير ينطق الشهادتين ويعلن إسلامه

شاهد أحدث ظهور لـ &#34;لينا الفيشاوي&#34; مع والدتها

شاهد أحدث ظهور لـ "لينا الفيشاوي" مع والدتها

هند صبري تطالب جمهورها بأمر غريب.. وصبا مبارك ترد عليها

هند صبري تطالب جمهورها بأمر غريب.. وصبا مبارك ترد عليها

شاهد: بعد 27 عاما... عمرو دياب يعود للتمثيل بمسلسل من إنتاج &#34;نتفليكس&#34;

شاهد: بعد 27 عاما... عمرو دياب يعود للتمثيل بمسلسل من إنتاج "نتفليكس"

فيفي عبده تستعرض رشاقتها بحركة رياضية صعبة.. والجمهور :&#34;احترمي سنك&#34;

فيفي عبده تستعرض رشاقتها بحركة رياضية صعبة.. والجمهور :"احترمي سنك"

لن تصدقوا من هي زوجة الفنان المصري أحمد عبد العزيز المشهورة

لن تصدقوا من هي زوجة الفنان المصري أحمد عبد العزيز المشهورة

شرطة لندن تعتقل &#34;فادي فواز&#34; حبيب المطرب الراحل &#34;جورج مايكل&#34;

شرطة لندن تعتقل "فادي فواز" حبيب المطرب الراحل "جورج مايكل"

بعد تسريب السهرة الخاصة.. شاهد:(بدرية أحمد) تُهدد (ملاك الكويتية): &#34;فضايحك بدبي عندي&#34;

بعد تسريب السهرة الخاصة.. شاهد:(بدرية أحمد) تُهدد (ملاك الكويتية): "فضايحك بدبي عندي"

طلب عاجل من فنانة مصرية إثر نقلها إلى المستشفى.. هذا مضمونه

طلب عاجل من فنانة مصرية إثر نقلها إلى المستشفى.. هذا مضمونه

شاهد: طارق العريان يخرج عن صمته بشأن علاقته العاطفية مع نيكول سعفان

شاهد: طارق العريان يخرج عن صمته بشأن علاقته العاطفية مع نيكول سعفان

عربي

مصر تعيد صلاة الجمعة جزئياً وتفرض فحص (كورونا) على القادمين

مصر تعيد صلاة الجمعة جزئياً وتفرض فحص (كورونا) على القادمين

تونس تعلن الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد

تونس تعلن الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد

بومبيو يتعهد بـ200 مليون دولار للعراق ويعلن دعم واشنطن لانتخابات مبكرة

بومبيو يتعهد بـ200 مليون دولار للعراق ويعلن دعم واشنطن لانتخابات مبكرة

رئيس الحكومة المصرية يكشف نتائج محادثاته في السودان حول سد النهضة

رئيس الحكومة المصرية يكشف نتائج محادثاته في السودان حول سد النهضة