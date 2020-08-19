"التعليم العالي" تعلن عن مقاعد دراسية في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، توفر

مقاعد دراسية في الأردن للحصول على درجة البكالوريوس في مجال الطب البشري.



ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المقاعد الدراسية زيارة موقعها الالكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.