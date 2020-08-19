شؤون فلسطينية

الأحمد: الدول العربية لم تبذل أي جهد لفك الحصار عن ياسر عرفات

الأحمد: الدول العربية لم تبذل أي جهد لفك الحصار عن ياسر عرفات
رام الله - دنيا الوطن
أكد عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة (فتح)، أن الدول العربية، لم تبذل أي جهد؛ لفك الحصار عن الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات.

وقال الأحمد في لقاء على قناة (فلسطين) الفضائية، مساء اليوم الأربعاء: "لقد زرت ست دول عربية؛ لبحث فك حصار ياسر عرفات، وجميعها لم تستجب".

في سياق آخر، أكد الأحمد، أن الولايات المتحدة الأمريكية، مارست ضغوطاً على الدول العربية منذ عام 1988؛ لوقف المستحقات المالية الفلسطينية، لافتاً إلى أنه لم يصل أي مبلغ من شبكة الأمان العربية.
وقال عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية: "طلبنا قرضاً من جامعة الدول العربية، ولكن لم نتلقاه".

وحول العلاقات مع دولة الإمارات، أكد الأحمد، أن العلاقات مقطوعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ عام 2011، قائلا: "نحن الآن متخاصمون".

وأشار إلى أن ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، يريد استخدام الفلسطينيين كورقة التوت، لافتا في الوقت ذاته إلى أن اتفاق السلام الاماراتي الإسرائيلي، جاء نتيجة ركوض أبو ظبي منذ عام 2005.

وفيما يتعلق بالسودان، أوضح الأحمد، أن الشعب السوداني متعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية المقال، من محبي التطبيع.

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