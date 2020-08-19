الصحة بغزة: تسجيل تسع إصابات جديدة بـ (كورونا) بين العائدين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة من داخل مراكز الحجر الصحي.



وأشارت الوزارة في تقرير لها، إلى أن من الإصابات، هناك ثماني إصابات لعائدين مؤخراً عبر (معبر رفح البري) جنوب قطاع غزة، وإصابة لعائدة عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمال القطاع.



وأوضحت، أنه بتسجيل الإصابات التسعة الجديدة، فإن اجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ صباح اليوم الأربعاء، 18 حالة.