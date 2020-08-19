قناة (كان): خلال 48 ساعة سيتحدد مستقبل التصعيد مع قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

اكد موشيه شتاينمتس، المراسل العسكري لقناة (كان) الإسرائيلية، إلى انه خلال 48 ساعة، سيتم تحديد مستقبل جولة التصعيد مع قطاع غزة.



وقال المراسل العسكري: "التقديرات في إسرائيل تقول إنه في غضون 48 ساعة سنعرف ما إذا كنا في طريقنا إلى جولة تصعيد أخرى مع قطاع غزة".



وكان بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي، قد جدد تهديده بالعودة إلى سياسة الاغتيالات بحق قادة حركتي حماس والجهاد الاسلامي في قطاع غزة وبشكل أكبر عما كان في الماضي.



بدوره، قال بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، في تصريح سابق: "لقد غيرنا المعادلة في غزة، فنحن نعرف ليس فقط كيف نستهدف المباني والأهداف، بل أيضا من يعمل ضدنا من داخلها".