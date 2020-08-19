الرئيس عباس يثمن جهود وزارة الصحة والطواقم الطبية بمحاربة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ممثلة بالوزيرة مي الكيلة، والطواقم الطبية في محاربة فيروس (كورونا) المستجد.



جاء ذلك خلال استقباله، مي الكيلة، مساء اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، مي استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وقدمت الكيلة للرئيس عباس، شرحا وافيا حول ما تقوم به وزارة الصحة لمتابعة وباء فايروس (كورونا) في فلسطين.



واستعرضت سير عمل اللجنة المختصة في مكافحة الوباء واللجان المساندة الأخرى.