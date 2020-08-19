الدفاع الروسية: اعتراض طائرة تجسس أمريكية فوق البلطيق

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة (سو-27) انطلقت اليوم الأربعاء لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية اقتربت من أجواء البلاد فوق بحر البلطيق.



وقالت الوزارة إن وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية رصدت اليوم: "هدفا جويا يتحرك فوق بحر البلطيق مقتربا من الحدود الروسية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتابعت: "ولتحديد الهدف الجوي ومنعه من انتهاك أجواء روسيا، انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لأسطول البلطيق".



وأضافت أن المقاتلة الروسية اقتربت من الهدف لمسافة آمنة وحددت أنه طائرة استطلاع استراتيجية من نوع RC-135 تابعة لسلاح الجو الأمريكي.



وأشارت إلى أن (سو-27)، أبعدت طائرة التجسس الأمريكية عن أجواء البلاد، وعادت إلى قاعدتها حسب التعليمات.