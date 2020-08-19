دولي

الدفاع الروسية: اعتراض طائرة تجسس أمريكية فوق البلطيق

الدفاع الروسية: اعتراض طائرة تجسس أمريكية فوق البلطيق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة (سو-27) انطلقت اليوم الأربعاء لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية اقتربت من أجواء البلاد فوق بحر البلطيق.

وقالت الوزارة إن وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية رصدت اليوم: "هدفا جويا يتحرك فوق بحر البلطيق مقتربا من الحدود الروسية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابعت: "ولتحديد الهدف الجوي ومنعه من انتهاك أجواء روسيا، انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لأسطول البلطيق".

وأضافت أن المقاتلة الروسية اقتربت من الهدف  لمسافة آمنة وحددت أنه طائرة استطلاع استراتيجية من نوع RC-135 تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وأشارت إلى أن (سو-27)، أبعدت طائرة التجسس الأمريكية عن أجواء البلاد، وعادت إلى قاعدتها حسب التعليمات.

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