شؤون فلسطينية

المفتي العام للقدس: غداً الخميس الأول من محرم لعام 1442هـــ

المفتي العام للقدس: غداً الخميس الأول من محرم لعام 1442هـــ
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس و الديار الفلسطينية – رئيس مجلس الإفتاء الأعلى - أن يوم الخميس 20-8-2020م هو غرة شهر محرم لعام 1442هــ.

وذكّر حسين، أن يومي تاسوعاء و عاشوراء يوافقان يومي الجمعة والسبت وفق 28-29/8/2020م، سائلين الله العلي القدير أن يجعل هذا العام الهجري الجديد عام خير وعز ونصر لشعبنا الفلسطيني ولأمتنا الإسلاميةز

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