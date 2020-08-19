المفتي العام للقدس: غداً الخميس الأول من محرم لعام 1442هـــ





وذكّر حسين، أن يومي تاسوعاء و عاشوراء يوافقان يومي الجمعة والسبت وفق 28-29/8/2020م، سائلين الله العلي القدير أن يجعل هذا العام الهجري الجديد عام خير وعز ونصر لشعبنا الفلسطيني ولأمتنا الإسلاميةز



رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس و الديار الفلسطينية – رئيس مجلس الإفتاء الأعلى - أن يوم الخميس 20-8-2020م هو غرة شهر محرم لعام 1442هــ.