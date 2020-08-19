محافظ قلقيلية: تسجيل خمس حالات تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، مساء اليوم الاربعاء، بتسجيل خمس حالات تعافٍ، كانت مصابة بفيروس (كورونا) من المحافظة.



وأشار إلى رواجبة في تصريح نشره مكتبه على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إلى أنه بتعافي الحالات الخمسة، يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة 243 حالة.