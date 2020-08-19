الخارجية: لم نسجل اليوم أي حالة وفاة بين الجاليات الفلسطينية بالخارج

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لم يتم تسجيل اليوم الأربعاء، أية حالة وفاة بين الجاليات الفلسطينية في الخارج، لافتة إلى أن اجمالي عدد الوفيات استقر عن 219 حالة.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي حول الاصابات بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في الخارج، إلى أن عدد الاصابات وصل الى 4846 حالة، منوهة في الوقت ذاته إلى أن هناك تسع حالات في أمريكيا، فيما وصل عدد حالات التعافي الى 1851 حالة.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة حالات الاجلاء بمغادرة دفعة من العالقين في أرض الوطن إلى تركيا للالتحاق بأعمالهم وأسرهم، مؤكداً بوصول دفعة من الأحباب العائدين من البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية إلى أرض الوطن، وكان السفير أحمد الديك لاستقبال العائدين ووداع المغادرين.



إلى ذلك افاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، بتسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من ميتشغن ودالاس ونيوجرسي، ليرتفع عدد الاصابات الى 2714 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لهذا اليوم في صفوف الجالية ليبقى العدد 72 حالة.