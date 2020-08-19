تونس تعلن الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية في تونس، عن الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد، تزامنا مع عودة الارتفاع بعدد الإصابات التي تسجل أرقاما قياسية منذ فتح الحدود في البلاد.



وقال الهاشمي الوزير مدير معهد باستور الحكومي: "إن فريقا يعمل على تطوير لقاح ضد (كورونا) وما زال في المراحل ما قبل السريرية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي: "إن الفريق يملك تجربة سابقة في تطوير لقاح ضد داء الكلب باستعمال تكنولوجيا تلقيح الحمض النووي وسيستعمل التكنولوجيا نفسها".



وصرح بأن المعهد يبذل مجهودا كبيرا بإمكانيات محدودة ويحاول الوصول لنتائج.



ومنذ قرار فتح الحدود في 27 حزيران/ يونيو مع بدء موسم السياحة، سجلت البلاد ارتفاعا لافتا في عدد الإصابات بالفيروس.



وأحصت السلطات الصحية التونسية يوم الثلاثاء 129 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة منذ آذار/ مارس إلى 2314 حالة توفي منها 57.



وأقرت الحكومة التونسية وجوب التزام الكمامات في الأماكن العامة وخاصة في وسائل النقل والإدارات، كما فرضت إظهار تحاليل سلبية للفيروس لكل مسافر يدخل البلاد مهما كان تصنيف البلد القادم منه.