دولي

البابا فرنسيس يحذر الدول الغنية بشأن لقاح (كورونا)

البابا فرنسيس يحذر الدول الغنية بشأن لقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
حذر البابا فرنسيس الدول الغنية من "اكتناز" لقاح يتم إنتاجه لفيروس (كورونا) لنفسها، ودعاها إلى تقديم مساعدات الإنقاذ للشركات الملتزمة بحماية البيئة.

وقال فرنسيس في عظته الأسبوعية عبر الإنترنت من مكتبته الرسمية داخل الفاتيكان: "سيكون من المحزن إعطاء الأولوية للأثرياء فيما يتعلق بلقاح كوفيد-19. سيكون من المحزن لو أصبح اللقاح ملكا لهذه الدولة أو تلك، ولم يصبح متاحا للجميع في العالم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف البابا فرنسيس أنه سيكون "من المشين" لو وزعت الحكومات أموال الإنقاذ المتعلقة بالجائحة على صناعات مختارة، معتبرا أن معايير حصول الشركات على المساعدات العامة يجب أن تكون ما إذا كانت هذه الشركات "تساهم في دمج المهمشين عادة (من المجتمع)، ومساعدة الأكثر احتياجا، والعمل للصالح العام، والحفاظ على البيئة".

وقال فرنسيس "الجائحة أزمة.. ولا يخرج المرء من الأزمة ليعود لسابق عهده".

وأضاف "إما أن نخرج أفضل مما كنا عليه، أو نخرج أسوأ مما كنا. علينا أن نخرج ونحن في وضع أفضل لمعالجة الظلم الاجتماعي وتدهور البيئة".

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت أمس الثلاثاء إن قيام أي دولة بتخزين اللقاحات المحتملة مع استبعاد الآخرين سيزيد الجائحة سوءا.

وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدول بالانضمام لاتفاقية عالمية بحلول نهاية مهلة في 31 أغسطس لتبادل اللقاحات المأمولة مع الدول النامية.

وبحسب "رويترز" فإن هناك أكثر من 150 لقاحا قيد التطوير، حوالي 24 لقاحا في مرحلة الدراسة على البشر وعدد قليل في المراحل النهائية من التجارب.

يشار إلى أن روسيا هي أول دولة في العالم سجلت رسميا لقاحا مضادا لفيروس (كورونا)، وأطلقت على اللقاح الجديد تسمية (سبوتنيك V) وتم تطويره من قبل مركز "غاماليا" الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

وكان المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، قد أكد أن الحكومة تلقت طلبات من 20 دولة لإنتاج شحنات من اللقاح الجديد يصل حجمها الإجمالي إلى مليار جرعة.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على بيلاروس ورئيسها

الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على بيلاروس ورئيسها

غانتس: نعرف كيف نستهدف المباني والأهداف ومن يعمل ضدنا من داخلها

غانتس: نعرف كيف نستهدف المباني والأهداف ومن يعمل ضدنا من داخلها

ندد بالتطبيع الإماراتي.. البرلمان الماليزي يطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

ندد بالتطبيع الإماراتي.. البرلمان الماليزي يطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

قتلى وجرحى في زلزاليْن عنيفيْن يضربان جزيرة سومطرة في إندونيسيا

قتلى وجرحى في زلزاليْن عنيفيْن يضربان جزيرة سومطرة في إندونيسيا

متمردو مالي يعلنون نيتهم تشكيل حكومة مدنية انتقالية تنظم انتخابات جديدة

متمردو مالي يعلنون نيتهم تشكيل حكومة مدنية انتقالية تنظم انتخابات جديدة

المنفذ عربي.. السلطات الألمانية: إصابة ستة أشخاص في هجوم بسيارة ببرلين

المنفذ عربي.. السلطات الألمانية: إصابة ستة أشخاص في هجوم بسيارة ببرلين

صحفي إسرائيلي: هل كانت الإمارات تعلم أنها اتفقت مع &#34;إمرأة الشرق الأوسط&#34;؟

صحفي إسرائيلي: هل كانت الإمارات تعلم أنها اتفقت مع "إمرأة الشرق الأوسط"؟

والدا هدار غولدين: نتنياهو وغانتس لم يطلبا إعادة الجنود كشرط للتهدئة

والدا هدار غولدين: نتنياهو وغانتس لم يطلبا إعادة الجنود كشرط للتهدئة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

ناصر يدعو لإنهاء الانقسام وتعزيز صمود المواطن باستراتيجية وطنية لمواجهة صفقة ترامب

ناصر يدعو لإنهاء الانقسام وتعزيز صمود المواطن باستراتيجية وطنية لمواجهة صفقة ترامب

الجبهة الديمقراطية: ندعو لإستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة صفقة ترامب وإفشال خطة الضم

الجبهة الديمقراطية: ندعو لإستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة صفقة ترامب وإفشال خطة الضم

القواسمي: ندعو حكام الإمارات العودة إلى حكمة ووطنية الشيخ زايد

القواسمي: ندعو حكام الإمارات العودة إلى حكمة ووطنية الشيخ زايد

حسن يوسف: الوحدة الفلسطينية تحطم كل المؤامرات ومشاريع التطبيع

حسن يوسف: الوحدة الفلسطينية تحطم كل المؤامرات ومشاريع التطبيع

إعلام الاحتلال: اندلاع 22 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة منذ الصباح بفعل البالونات

إعلام الاحتلال: اندلاع 22 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة منذ الصباح بفعل البالونات

الصحة بغزة: 28 إصابة بفيروس (كورونا) في القطاع

الصحة بغزة: 28 إصابة بفيروس (كورونا) في القطاع

منيب المصري: نرحب بدعوة الرئيس عباس لاجتماع الأمناء العامين للفصائل

منيب المصري: نرحب بدعوة الرئيس عباس لاجتماع الأمناء العامين للفصائل

الصحة تتسلم شحنة مساعدات من &#34;الصليب الأحمر&#34; لمواجهة (كورونا)

الصحة تتسلم شحنة مساعدات من "الصليب الأحمر" لمواجهة (كورونا)

منوعات

شاهد: (يوتيوبر) شهير ينطق الشهادتين ويعلن إسلامه

شاهد: (يوتيوبر) شهير ينطق الشهادتين ويعلن إسلامه

شاهد أحدث ظهور لـ &#34;لينا الفيشاوي&#34; مع والدتها

شاهد أحدث ظهور لـ "لينا الفيشاوي" مع والدتها

هند صبري تطالب جمهورها بأمر غريب.. وصبا مبارك ترد عليها

هند صبري تطالب جمهورها بأمر غريب.. وصبا مبارك ترد عليها

شاهد: بعد 27 عاما... عمرو دياب يعود للتمثيل بمسلسل من إنتاج &#34;نتفليكس&#34;

شاهد: بعد 27 عاما... عمرو دياب يعود للتمثيل بمسلسل من إنتاج "نتفليكس"

فيفي عبده تستعرض رشاقتها بحركة رياضية صعبة.. والجمهور :&#34;احترمي سنك&#34;

فيفي عبده تستعرض رشاقتها بحركة رياضية صعبة.. والجمهور :"احترمي سنك"

لن تصدقوا من هي زوجة الفنان المصري أحمد عبد العزيز المشهورة

لن تصدقوا من هي زوجة الفنان المصري أحمد عبد العزيز المشهورة

شرطة لندن تعتقل &#34;فادي فواز&#34; حبيب المطرب الراحل &#34;جورج مايكل&#34;

شرطة لندن تعتقل "فادي فواز" حبيب المطرب الراحل "جورج مايكل"

بعد تسريب السهرة الخاصة.. شاهد:(بدرية أحمد) تُهدد (ملاك الكويتية): &#34;فضايحك بدبي عندي&#34;

بعد تسريب السهرة الخاصة.. شاهد:(بدرية أحمد) تُهدد (ملاك الكويتية): "فضايحك بدبي عندي"

طلب عاجل من فنانة مصرية إثر نقلها إلى المستشفى.. هذا مضمونه

طلب عاجل من فنانة مصرية إثر نقلها إلى المستشفى.. هذا مضمونه

شاهد: طارق العريان يخرج عن صمته بشأن علاقته العاطفية مع نيكول سعفان

شاهد: طارق العريان يخرج عن صمته بشأن علاقته العاطفية مع نيكول سعفان

عربي

تونس تعلن الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد

تونس تعلن الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد

بومبيو يتعهد بـ200 مليون دولار للعراق ويعلن دعم واشنطن لانتخابات مبكرة

بومبيو يتعهد بـ200 مليون دولار للعراق ويعلن دعم واشنطن لانتخابات مبكرة

رئيس الحكومة المصرية يكشف نتائج محادثاته في السودان حول سد النهضة

رئيس الحكومة المصرية يكشف نتائج محادثاته في السودان حول سد النهضة

السيسي للجيش المصري: حافظوا على أعلى درجات الاستعداد القتالي

السيسي للجيش المصري: حافظوا على أعلى درجات الاستعداد القتالي