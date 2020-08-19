دولي

غانتس: نعرف كيف نستهدف المباني والأهداف ومن يعمل ضدنا من داخلها

غانتس: نعرف كيف نستهدف المباني والأهداف ومن يعمل ضدنا من داخلها
رام الله - دنيا الوطن
قال بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي: "لقد غيرنا المعادلة في غزة، فنحن نعرف ليس فقط كيف نستهدف المباني والأهداف، بل أيضا من يعمل ضدنا من داخلها"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.

تصريحات غانتس، جاءت خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع رؤساء مجالس غلاف غزة، و(سديروت)، وبحضور مرود ألوني قائد فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي.

وكانت رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد جدد تهديده بالعودة الى سياسة الاغتيالات بحق قادة حركتي حماس والجهاد الاسلامي، وبشكل أكبر. 

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