حسن يوسف: الوحدة الفلسطينية تحطم كل المؤامرات ومشاريع التطبيع



جاء ذلك خلال كلمة للقيادي في حركة حماس في المهرجان الوطني الرابع لرفض مخططات الضم والتطبيع الذي عُقد اليوم في قرية ترمسعيا قضاء رام الله بحضور دبلوماسيين، وسفراء دوليين، وممثلين عن كل الفصائل الوطنية والإسلامية.



وأضاف يوسف: "إن مكونات شعبنا ومن خلال احتشادها في غزة والضفة تجسد وحدة فلسطينية ميداينة نبعث من خلالها رسالة للدنيا كلها أننا موحدون، ولا يمكن لأحد أن يتجاوز حقوقنا ولا أرضنا ولا مقدساتنا ولا شعبنا ولا ثوابتنا".



ونوه يوسف إلى أن الوحدة الوطنية المجسدة، لا تغني عن معالجة كل آثار الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية بكل تجلياتها.



وقال: "أصبح مطلوب منا أن نكون جميعا كتفا بكتف في كل الميادين لنتمترس في خندق واحد، ونعتمد على قوتنا وذاتنا في مواجهة كل المؤامرات".



ووجه يوسف الشكر لدولة جنوب إفريقيا ورئيسها الذي كانت له كلمة في المهرجان، وماليزيا ورئيس وزرائها الذي بُثت له كلمة متلفزة، كما شكر كل الدول التي تدعم حقوق شعبنا الفلسطيني.



وحول اتفاق التطبيع الإماراتي، قال يوسف: "إننا نعتبر شعب الإمارات فيه خير كثير، ولا نلتفت إلى ما يفعله المستوى الرسمي، فعهدنا مع شعوبنا العربية أن يبقى نبضها مع فلسطين وشعبها وحقوقه".



ونقل للجماهير المحتشدة وممثلي القوى الوطنية تحيات قيادة حركة حماس، وقال إنهم يرسلون لكم رسالة بأننا معكم دائما حتى النصر ودحر الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنقال حسن يوسنف، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس: "إن الوحدة الفلسطينية صخرة تتحطم عليها كل المؤامرات، وصفقة القرن، وما يتبعها من مشاريع التطبيع، وخطط الضم".