رئيس الحكومة المصرية يكشف نتائج محادثاته في السودان حول سد النهضة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، أن هناك توافقا في الموقفين المصري والسوداني بشأن ملف سد النهضة.



وأوضح مدبولي، خلال بيان صدر، اليوم الأربعاء، أنه خلال زيارته إلى السودان تم التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، وعدم اتخاذ قرارات أحادية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم)



واستعرض مدبولي، عددا من مشروعات التعاون المشترك بين مصر والسودان في قطاعات الكهرباء، والصحة، والنقل، والزراعة، والثروة الحيوانية، وغيرها من المجالات الأخرى.



ووجه مدبولي، الشكر لوزيري الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، على الجهود المبذولة مؤخرا لتوصيل المساعدات للمتضررين من الفيضانات في السودان، وكذلك شحنات المساعدات الطبية المختلفة، وألبان الأطفال، مشيرا إلى التوافق مع الأشقاء في السودان على عودة فرع جامعة القاهرة في السودان، موجها وزير التعليم العالي بالعمل على الإسراع بعودة الكليات المختلفة تباعا بهذا الفرع.