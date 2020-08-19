قتلى وجرحى في زلزاليْن عنيفيْن يضربان جزيرة سومطرة في إندونيسيا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ضرب زلزالان قويان، بلغت قوتهما 6.8 و6.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية.



وقال مرصد الزلازل الأمريكي: "إن الزلزال الأول وقع في الساعة 05:23 بالتوقيت المحلي (22:23 توقيت غرينيتش اليوم الأربعاء)، والثاني بعده بست دقائق"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وذكر المرصد أن مركزيهما كان على عمق 10 كيلومترات.



وقالت قناة (سي إن إن) الفلبينية: "إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب ما لا يقل عن 170 شخصا نتيجة الزلزالين وغادر أكثر من 300 شخص منازلهم، فيما أصيب أكثر من 600 مبنى بأضرار"، لافتة إلى أن السلطات تدرس التقارير لإجلاء حوالي ستة آلاف شخص.



ونقلت القناة التلفزيونية عن حاكم مقاطعة ويلتون هو قوله: "في الوقت الحالي، لم تعد الحياة إلى طبيعتها، لأن هناك هزات كل ساعة أو كل 30 دقيقة، ولا يزال الناس متوترين ولا يريدون العودة إلى منازلهم".



من جهتها، قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، إن السكان شعروا بالزلزالين في مدن المنطقة بما في ذلك بنجكولو وبادنج.