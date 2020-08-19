الصحة الأردنية: تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بينها حالة من الخارج
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سعد جابر، وزير الصحة الأردني، اليوم الأربعاء، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، منها 43 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1482.
وقال جابر خلال الإيجاز اليومي: "إن الإصابات توزعت على النحو الآتي: حالة لسائق قادم من حدود العمري، 22 إصابة في حدود العمري، و3 إصابات محلية في لواء الرمثا، و15 إصابة في عمان، و2 في الزرقاء، وحالة محلية في العقبة"، مضيفا: "تم تسجيل 16 حالة تعاف جديدة"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
أعلن سعد جابر، وزير الصحة الأردني، اليوم الأربعاء، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، منها 43 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1482.
وقال جابر خلال الإيجاز اليومي: "إن الإصابات توزعت على النحو الآتي: حالة لسائق قادم من حدود العمري، 22 إصابة في حدود العمري، و3 إصابات محلية في لواء الرمثا، و15 إصابة في عمان، و2 في الزرقاء، وحالة محلية في العقبة"، مضيفا: "تم تسجيل 16 حالة تعاف جديدة"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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