الصحة الأردنية: تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بينها حالة من الخارج

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن سعد جابر، وزير الصحة الأردني، اليوم الأربعاء، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، منها 43 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1482.



وقال جابر خلال الإيجاز اليومي: "إن الإصابات توزعت على النحو الآتي: حالة لسائق قادم من حدود العمري، 22 إصابة في حدود العمري، و3 إصابات محلية في لواء الرمثا، و15 إصابة في عمان، و2 في الزرقاء، وحالة محلية في العقبة"، مضيفا: "تم تسجيل 16 حالة تعاف جديدة"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.