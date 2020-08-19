الخارجية السعودية: ملتزمون بعملية السلام والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تعرقلها

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رام الله - دنيا الوطن

أكد فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، اليوم الأربعاء أن المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية.



جاء ذلك، في أول تصريح رسمي منذ الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).



ونقل التلفزيون السعودي الرسمي، عن وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود الذي يزور العاصمة الالمانية (برلين)، قوله: "الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تعرقل فرص السلام".



ويشار إلى أنه تم خلال الايام الماضية، توقيع اتفاقية سلام بين دولة الامارات العربية المتحدة، واسرائيل، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية.



حيث لاقت الخطوة الامارات، استهجانا من القيادة الفلسطينية والفصائل، واعتبروها بأنها طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وقضيته.