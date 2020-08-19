عربي

الخارجية السعودية: ملتزمون بعملية السلام والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تعرقلها

الخارجية السعودية: ملتزمون بعملية السلام والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تعرقلها
رام الله - دنيا الوطن
أكد فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، اليوم الأربعاء أن المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية.

جاء ذلك، في أول تصريح رسمي منذ الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).

ونقل التلفزيون السعودي الرسمي، عن وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود الذي يزور العاصمة الالمانية (برلين)، قوله: "الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تعرقل فرص السلام".

ويشار إلى أنه تم خلال الايام الماضية، توقيع اتفاقية سلام بين دولة الامارات العربية المتحدة، واسرائيل، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث لاقت الخطوة الامارات، استهجانا من القيادة الفلسطينية والفصائل، واعتبروها بأنها طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وقضيته.

أخبار ذات صلة

رئيس الحكومة المصرية يكشف نتائج محادثاته في السودان حول سد النهضة

رئيس الحكومة المصرية يكشف نتائج محادثاته في السودان حول سد النهضة

السيسي للجيش المصري: حافظوا على أعلى درجات الاستعداد القتالي

السيسي للجيش المصري: حافظوا على أعلى درجات الاستعداد القتالي

الصحة الأردنية: تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بينها حالة من الخارج

الصحة الأردنية: تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بينها حالة من الخارج

باكيا.. متحدث الخارجية السودانية المُقال: يجب مصارحة الشعب بشأن العلاقة مع إسرائيل

باكيا.. متحدث الخارجية السودانية المُقال: يجب مصارحة الشعب بشأن العلاقة مع إسرائيل

الصحة العالمية: ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) بالعراق ينذر بحدوث أزمة صحية كبيرة

الصحة العالمية: ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) بالعراق ينذر بحدوث أزمة صحية كبيرة

وسائل إعلام أردنية: إخلاء مبنى كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية إثر تسرب كيميائي

وسائل إعلام أردنية: إخلاء مبنى كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية إثر تسرب كيميائي

إعلام إسرائيلي: رئيس (موساد) يُغادر الإمارات متوجهاً للبحرين

إعلام إسرائيلي: رئيس (موساد) يُغادر الإمارات متوجهاً للبحرين

منظمة التعاون الإسلامي: نتابع بانشغال تطورات الوضع في جمهورية مالي

منظمة التعاون الإسلامي: نتابع بانشغال تطورات الوضع في جمهورية مالي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حسن يوسف: الوحدة الفلسطينية تحطم كل المؤامرات ومشاريع التطبيع

حسن يوسف: الوحدة الفلسطينية تحطم كل المؤامرات ومشاريع التطبيع

إعلام الاحتلال: اندلاع 22 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة منذ الصباح بفعل البالونات

إعلام الاحتلال: اندلاع 22 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة منذ الصباح بفعل البالونات

الصحة بغزة: 28 إصابة بفيروس (كورونا) في القطاع

الصحة بغزة: 28 إصابة بفيروس (كورونا) في القطاع

منيب المصري: نرحب بدعوة الرئيس عباس لاجتماع الأمناء العامين للفصائل

منيب المصري: نرحب بدعوة الرئيس عباس لاجتماع الأمناء العامين للفصائل

الصحة تتسلم شحنة مساعدات من &#34;الصليب الأحمر&#34; لمواجهة (كورونا)

الصحة تتسلم شحنة مساعدات من "الصليب الأحمر" لمواجهة (كورونا)

انقطاع التيار الكهربائي يُهدد حياة 120 رضيعاً في المستشفيات بغزة

انقطاع التيار الكهربائي يُهدد حياة 120 رضيعاً في المستشفيات بغزة

الاحتلال يهدم سوراً في حزما ويخطر بهدم منشآت أخرى بالجديرة

الاحتلال يهدم سوراً في حزما ويخطر بهدم منشآت أخرى بالجديرة

وزارة الصحة: ثلاث حالات وفاة و424 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

وزارة الصحة: ثلاث حالات وفاة و424 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

منوعات

شاهد: (يوتيوبر) شهير ينطق الشهادتين ويعلن إسلامه

شاهد: (يوتيوبر) شهير ينطق الشهادتين ويعلن إسلامه

شاهد أحدث ظهور لـ &#34;لينا الفيشاوي&#34; مع والدتها

شاهد أحدث ظهور لـ "لينا الفيشاوي" مع والدتها

هند صبري تطالب جمهورها بأمر غريب.. وصبا مبارك ترد عليها

هند صبري تطالب جمهورها بأمر غريب.. وصبا مبارك ترد عليها

شاهد: بعد 27 عاما... عمرو دياب يعود للتمثيل بمسلسل من إنتاج &#34;نتفليكس&#34;

شاهد: بعد 27 عاما... عمرو دياب يعود للتمثيل بمسلسل من إنتاج "نتفليكس"

فيفي عبده تستعرض رشاقتها بحركة رياضية صعبة.. والجمهور :&#34;احترمي سنك&#34;

فيفي عبده تستعرض رشاقتها بحركة رياضية صعبة.. والجمهور :"احترمي سنك"

لن تصدقوا من هي زوجة الفنان المصري أحمد عبد العزيز المشهورة

لن تصدقوا من هي زوجة الفنان المصري أحمد عبد العزيز المشهورة

شرطة لندن تعتقل &#34;فادي فواز&#34; حبيب المطرب الراحل &#34;جورج مايكل&#34;

شرطة لندن تعتقل "فادي فواز" حبيب المطرب الراحل "جورج مايكل"

بعد تسريب السهرة الخاصة.. شاهد:(بدرية أحمد) تُهدد (ملاك الكويتية): &#34;فضايحك بدبي عندي&#34;

بعد تسريب السهرة الخاصة.. شاهد:(بدرية أحمد) تُهدد (ملاك الكويتية): "فضايحك بدبي عندي"

طلب عاجل من فنانة مصرية إثر نقلها إلى المستشفى.. هذا مضمونه

طلب عاجل من فنانة مصرية إثر نقلها إلى المستشفى.. هذا مضمونه

شاهد: طارق العريان يخرج عن صمته بشأن علاقته العاطفية مع نيكول سعفان

شاهد: طارق العريان يخرج عن صمته بشأن علاقته العاطفية مع نيكول سعفان

عربي

رئيس الحكومة المصرية يكشف نتائج محادثاته في السودان حول سد النهضة

رئيس الحكومة المصرية يكشف نتائج محادثاته في السودان حول سد النهضة

السيسي للجيش المصري: حافظوا على أعلى درجات الاستعداد القتالي

السيسي للجيش المصري: حافظوا على أعلى درجات الاستعداد القتالي

باكيا.. متحدث الخارجية السودانية المُقال: يجب مصارحة الشعب بشأن العلاقة مع إسرائيل

باكيا.. متحدث الخارجية السودانية المُقال: يجب مصارحة الشعب بشأن العلاقة مع إسرائيل

الصحة العالمية: ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) بالعراق ينذر بحدوث أزمة صحية كبيرة

الصحة العالمية: ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) بالعراق ينذر بحدوث أزمة صحية كبيرة