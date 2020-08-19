صحفي إسرائيلي: هل كانت الامارات تعلم أنها اتفقت مع "إمرأة الشرق الأوسط"؟

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رام الله - دنيا الوطن

قال ماندي ريزل، الصحفي في إذاعة جيش الاحتلال: "اليوم الثالث عشر للحرائق، منذ الصباح العديد من الحرائق اندلعت في الغلاف بسبب البالونات الحارقة".



وأضاف ريزل: "أتساءل ما إذا كانت الإمارات تعلم أنها توصلت إلا اتفاق سلام مع إمرأة الشرق الأوسط المصطهدة (إسرائيل)، والتي تفشل في التعامل مع الشباب الذي يحرقون حقولها".



وكان إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قد أفاد بأن 22 حريقاً اندلع منذ صباح اليوم الاربعاء، في مستوطنات غلاف غزة، بفعل استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.