والدا هدار غولدين: نتنياهو وغانتس لم يطلبا إعادة الجنود كشرط للتهدئة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد والدا الضابط الإسرائيلي المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هدار غولدين، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، ووزير الجيش، بيني غانتس، لم يطلبا إعادة الجنود الأسرى في غزة خلال مباحثاتهما مع الوفد المصري.



وقال والدا هدار عبر (تويتر): "نتنياهو وغانتس لم يطلبا إعادة هدار وشاؤول أرون كشرط للتهدئة"، بحسب ما جاء على موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية).



وشددا بالقول: "مرة أخرى يتخلى الاثنان عن الجنود الذي أرسلوهم من أجل حماية سكان الجنوب".