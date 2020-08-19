اشتية: أولوياتنا التشريعية تتعلق بالحفاظ على الأرض وتعزيز صمود المواطنين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور محمود اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني: "إن أولوياتنا التشريعية تتعلق بالحفاظ على الأرض وتعزيز صمود المواطنين، والتي تصب في صلب الاستراتيجية الوطنية الشاملة".



جاء ذلك، خلال جولة تفقدية نظمها، اليوم لأربعاء، إلى ديوان الفتوى والتشريع، بمدينة رام الله، حيث التقى خلالها رئيس الديوان إيمان عبد الحميد، وكادر الديوان.



واطلع رئيس الوزراء على المهام التي يقوم بها الديوان وتوجهاته المستقبلية، وانجازاته خاصة في فترة الطوارئ، لا سيما على صعيد التحول الالكتروني في تقديم الخدمات، وتطوير قدرات الكادر القانوني، وبيئة العمل، والدعم الفني للمؤسسات الحكومية.



واكد اشتية أهمية ديوان الفتوى والتشريع ودوره وجهده في دعم المؤسسات الحكومية قانونيا وفنيا، مشيدا بكادر الديوان والتطور المشهود في آليات عمله.