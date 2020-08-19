شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: اندلاع 22 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة منذ الصباح بفعل البالونات

إعلام الاحتلال: اندلاع 22 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة منذ الصباح بفعل البالونات
رام الله - دنيا الوطن
أفاد إعلام الاحتلال الإسرائيلي، بأن 22 حريقا اندلع، منذ صباح اليوم الأربعاء، في مستوطنات غلاف غزة، نتيجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قد استهدفت، مساء أمس الثلاثاء، موقعا للمقاومة الفلسطينية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ردا على اطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

يشار إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي، قد جدد تهديده لحركتي حماس والجهاد الاسلامي، بالعودة الى سياسة الاغتيالات بشكل أكبر عما مضى.

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