الصحة بغزة: 28 إصابة بفيروس (كورونا) في القطاع

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة، في غزة، اليوم الأربعاء: إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس (كورونا) في القطاع، بلغت 100 حالة مؤكدة، منها 28 حالة نشطة ما زالت تحت العناية السريرية في مستشفى العزل، بينما تم عمل خروج تحسن لـ 71 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة منذ بداية الجائحة.وأوضحت صحة غزة بتقريرها اليومي بشأن فيروس (كورونا)، أنه تم إجراء 1407 عينات جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 9 إصابات جديدة، مبينة أن اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبه بلغ 16299 عينة، منها 16199 عينة سلبية و100 عينة ايجابية.وأشارت صحة غزة، إلى أن عدد النزلاء المحجورين في مراكز الحجر الصحي الخاص، بلغ 2212 حالة، لم تظهر عليها أعراض المرض، حيث وزعت أعداد العائدين من (معبري رفح وبيت حانون) كالتالي.