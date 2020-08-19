إسرائيل: هناك اتصالات مع السودان والاتفاق سيشمل إعادة المتسللين

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رام الله - دنيا الوطن

صرح وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن هناك اتصالات مع السودان، وأن الاتفاق معها، ضمن الأجندة، بحسب ما ورد في القناة الـ 12 الإسرائيلية.



ونقلت القناة، صباح اليوم الأربعاء، عن الوزير كوهين قوله: "على عكس تصريحات وزير الخارجية السوداني، هناك اتصالات مع السودان، والاتفاق معها ضمن أجندة العمل" وفق ما نقلته (عكا للشؤون الاسرائيلية).



وبحسب القناة الإسرائيلية، أضاف وزير الاستخبارات كوهين، أن "الاتفاق مع السودان، سيشمل إعادة المتسللين من إسرائيل إلى السودان".



ولفتت القناة، إلى أن تصريحات الوزير كوهين، تتناقض مع تصريحات وزير الخارجية السوداني، الذي أنكر بالأمس وجود أي اتصالات بين السودان وإسرائيل.



وأشارت القناة، إلى أن الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، قال بالأمس: "نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، وهناك اتصالات متبادلة بيننا".