دولي

إسرائيل: هناك اتصالات مع السودان والاتفاق سيشمل إعادة المتسللين

إسرائيل: هناك اتصالات مع السودان والاتفاق سيشمل إعادة المتسللين
رام الله - دنيا الوطن
صرح وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن هناك اتصالات مع السودان، وأن الاتفاق معها، ضمن الأجندة، بحسب ما ورد في القناة الـ 12 الإسرائيلية.

ونقلت القناة، صباح اليوم الأربعاء، عن الوزير كوهين قوله: "على عكس تصريحات وزير الخارجية السوداني، هناك اتصالات مع السودان، والاتفاق معها ضمن أجندة العمل" وفق ما نقلته (عكا للشؤون الاسرائيلية).

وبحسب القناة الإسرائيلية، أضاف وزير الاستخبارات كوهين، أن "الاتفاق مع السودان، سيشمل إعادة المتسللين من إسرائيل إلى السودان".

ولفتت القناة، إلى أن تصريحات الوزير كوهين، تتناقض مع تصريحات وزير الخارجية السوداني، الذي أنكر بالأمس وجود أي اتصالات بين السودان وإسرائيل.

وأشارت القناة، إلى أن الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، قال بالأمس: "نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، وهناك اتصالات متبادلة بيننا".

أخبار ذات صلة

صحفي إسرائيلي: هل كانت الامارات تعلم أنها اتفقت مع &#34;إمرأة الشرق الأوسط&#34;؟

صحفي إسرائيلي: هل كانت الامارات تعلم أنها اتفقت مع "إمرأة الشرق الأوسط"؟

والدا هدار غولدين: نتنياهو وغانتس لم يطلبا إعادة الجنود كشرط للتهدئة

والدا هدار غولدين: نتنياهو وغانتس لم يطلبا إعادة الجنود كشرط للتهدئة

شاهد: كلمة باللهجة المصرية لعضو (كنيست) إسرائيلي عن الاتفاق مع الإمارات تثير الضحك

شاهد: كلمة باللهجة المصرية لعضو (كنيست) إسرائيلي عن الاتفاق مع الإمارات تثير الضحك

منظمة الصحة العالمية: &#34;سبوتنيك V&#34; في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

منظمة الصحة العالمية: "سبوتنيك V" في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

البرازيل.. إصابات (كورونا) تتجاوز 3.4 مليون وحصيلة الضحايا تلامس 110 آلاف

البرازيل.. إصابات (كورونا) تتجاوز 3.4 مليون وحصيلة الضحايا تلامس 110 آلاف

الصحة العالمية: أبحاث (كورونا) تواجه عجزاً بمليارات الدولارات

الصحة العالمية: أبحاث (كورونا) تواجه عجزاً بمليارات الدولارات

المكسيك: 5506 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) و751 وفاة

المكسيك: 5506 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) و751 وفاة

بعد الولايات المتحدة.. البرازيل تسجل أسوأ تفشٍ لفيروس (كورونا) في العالم

بعد الولايات المتحدة.. البرازيل تسجل أسوأ تفشٍ لفيروس (كورونا) في العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: 28 إصابة بفيروس (كورونا) في القطاع

الصحة بغزة: 28 إصابة بفيروس (كورونا) في القطاع

منيب المصري: نرحب بدعوة الرئيس عباس لاجتماع الأمناء العامين للفصائل

منيب المصري: نرحب بدعوة الرئيس عباس لاجتماع الأمناء العامين للفصائل

الصحة تتسلم شحنة مساعدات من &#34;الصليب الأحمر&#34; لمواجهة (كورونا)

الصحة تتسلم شحنة مساعدات من "الصليب الأحمر" لمواجهة (كورونا)

انقطاع التيار الكهربائي يُهدد حياة 120 رضيعاً في المستشفيات بغزة

انقطاع التيار الكهربائي يُهدد حياة 120 رضيعاً في المستشفيات بغزة

الاحتلال يهدم سوراً في حزما ويخطر بهدم منشآت أخرى بالجديرة

الاحتلال يهدم سوراً في حزما ويخطر بهدم منشآت أخرى بالجديرة

التعليم بغزة: أضرار مادية جزئية تلحق بمدرسة ثانوية جراء العدوان الإسرائيلي

التعليم بغزة: أضرار مادية جزئية تلحق بمدرسة ثانوية جراء العدوان الإسرائيلي

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية ضد تجريف الأراضي بطولكرم

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية ضد تجريف الأراضي بطولكرم

98 مستوطناً يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل موظفين بالأوقاف ومواطناً ثالثاً

98 مستوطناً يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل موظفين بالأوقاف ومواطناً ثالثاً

منوعات

شاهد: (يوتيوبر) شهير ينطق الشهادتين ويعلن إسلامه

شاهد: (يوتيوبر) شهير ينطق الشهادتين ويعلن إسلامه

شاهد أحدث ظهور لـ &#34;لينا الفيشاوي&#34; مع والدتها

شاهد أحدث ظهور لـ "لينا الفيشاوي" مع والدتها

هند صبري تطالب جمهورها بأمر غريب.. وصبا مبارك ترد عليها

هند صبري تطالب جمهورها بأمر غريب.. وصبا مبارك ترد عليها

شاهد: بعد 27 عاما... عمرو دياب يعود للتمثيل بمسلسل من إنتاج &#34;نتفليكس&#34;

شاهد: بعد 27 عاما... عمرو دياب يعود للتمثيل بمسلسل من إنتاج "نتفليكس"

فيفي عبده تستعرض رشاقتها بحركة رياضية صعبة.. والجمهور :&#34;احترمي سنك&#34;

فيفي عبده تستعرض رشاقتها بحركة رياضية صعبة.. والجمهور :"احترمي سنك"

لن تصدقوا من هي زوجة الفنان المصري أحمد عبد العزيز المشهورة

لن تصدقوا من هي زوجة الفنان المصري أحمد عبد العزيز المشهورة

شرطة لندن تعتقل &#34;فادي فواز&#34; حبيب المطرب الراحل &#34;جورج مايكل&#34;

شرطة لندن تعتقل "فادي فواز" حبيب المطرب الراحل "جورج مايكل"

بعد تسريب السهرة الخاصة.. شاهد:(بدرية أحمد) تُهدد (ملاك الكويتية): &#34;فضايحك بدبي عندي&#34;

بعد تسريب السهرة الخاصة.. شاهد:(بدرية أحمد) تُهدد (ملاك الكويتية): "فضايحك بدبي عندي"

طلب عاجل من فنانة مصرية إثر نقلها إلى المستشفى.. هذا مضمونه

طلب عاجل من فنانة مصرية إثر نقلها إلى المستشفى.. هذا مضمونه

شاهد: طارق العريان يخرج عن صمته بشأن علاقته العاطفية مع نيكول سعفان

شاهد: طارق العريان يخرج عن صمته بشأن علاقته العاطفية مع نيكول سعفان

عربي

الصحة العالمية: ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) بالعراق ينذر بحدوث أزمة صحية كبيرة

الصحة العالمية: ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) بالعراق ينذر بحدوث أزمة صحية كبيرة

وسائل إعلام أردنية: إخلاء مبنى كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية إثر تسرب كيميائي

وسائل إعلام أردنية: إخلاء مبنى كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية إثر تسرب كيميائي

إعلام إسرائيلي: رئيس (موساد) يُغادر الإمارات متوجهاً للبحرين

إعلام إسرائيلي: رئيس (موساد) يُغادر الإمارات متوجهاً للبحرين

السودان: إقالة المتحدث باسم الخارجية على خلفية تصريحاته بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل

السودان: إقالة المتحدث باسم الخارجية على خلفية تصريحاته بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل