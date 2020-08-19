الصحة العالمية: ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) بالعراق ينذر بحدوث أزمة صحية كبيرة





وقالت في بيان صحفي: "إن عدد الاصابات بـ (كوفيد- 19) في 2020 في العراق، ارتفع إلى مستوى مثير للقلق، مما يشير إلى أزمة صحية كبيرة قريباً" بحسب (روسيا اليوم).



وأشارت إلى أن "الانتشار الحالي لجائحة (كوفيد- 19) في البلاد، قد تحدى نظاماً صحيا هشا يضعف سنوات الصراع، وعلى الرغم من القيود، فإن الاستجابة السريعة والفعالة للوباء من قبل السلطات الصحية، وخاصة في الأشهر القليلة الأولى من انتشاره في العراق، جديرة بالثناء، ولكن في الأشهر الأخيرة، تدهور الوضع بسبب عدد من العوامل منها: تخفيف القيود، وعدم الالتزام بالتدابير أو تنفيذها بقوة".



رام الله - دنيا الوطنأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في العراق، ينذر باحتمال حدوث أزمة صحية كبيرة.وأضافت: "لكن ما يزال بإمكان العراقيين التغلب على الوباء، إذا استمروا في تطبيق التدابير الوقائية بشكل متواصل مثل تجنب التجمعات الجماعية إلى أعمال التأديب الذاتي لارتداء الأقنعة علناً، وممارسة التباعد الاجتماعي، كطرق فعالة لمنع انتقالات المجتمع الخطيرة على نطاق المجتمع".