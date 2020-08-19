منيب المصري: نرحب بدعوة الرئيس عباس لاجتماع الأمناء العامين للفصائل





وشدد المصري على أولوية وأهمية إنهاء الانقسام، وهو الأهم ومن دونة لا يمكن أن يتحقق أي تقدم للوصول، وهو كما قال مقدور عليه، بعد أن لمس جدية لدى الجميع في طي هذه الصفحة السوداء.



وأضاف: ليكن معلوماً بأن الرئيس (أبو مازن) ختم كلامه بالأمس، داعياً الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع لإيجاد حل لتنفيذ ذلك.



وأضاف المصري، بأن تعزيز الوضع الداخلي، وترتيب البيت الفلسطيني وصولاً إلى برنامج سياسي، يتجاوب مع المتغيرات الحاصلة، هو أمر ضروري ومطلوب، مشيراً إلى أهمية إجراء الانتخابات على كافة المستويات، حتى يتمكن الكل الفلسطيني من المشاركة في صنع القرار على قاعدة ديمقراطية سليمة.



وأكد في ذات الوقت، بأن الظرف الحالي، يفرض على الجميع أن يعملوا لأخذ زمام المبادرة، والعمل داخلياً وخارجياً لحماية المشروع الوطني، وصولاً إلى الحق في تقرير المصير والعودة والدولة المستقلة بعاصمتها القدس.

رام الله - دنيا الوطنأكد منيب المصري، رئيس التجمع الوطني للمستقلين، أن ما جاء في خطاب الرئيس أبو مازن، خلال اجتماع القيادة الفلسطينية، يوم 18/08/2020، كان شاملاً ومهماً، ووضع ملامح للتحركات الفلسطينية المقبلة في مواجهة تداعيات الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي.وقال المصري في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن مشاركة كافة مكونات العمل الوطني الفلسطيني، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والقيادة العامة، وكافة الفصائل الأخرى، في هذا الاجتماع، الذي جمع الشمل الفلسطيني، له معنى كبير ومهم، ملخصه أن الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة المؤامرة على مشروعه الوطني، التي بدأت من المؤتمر الصهيوني في بازل عام 1897، وترسخت أركانها مع اعلان بلفور الصادر عام 1917، واصفاً إياه بالإعلان، والوعد الباطل، وكل ما بني علية فهو باطل.وأشار المصري، الذي شارك في الاجتماع، بأن مخرجات اجتماع القيادة بحاجة إلى متابعة، مقترحاً بأن يتم تشكيل لجنة متابعة، مهمتها الأساسي تطوير ما جاء في البيان الختامي، وترجمة القرارات فعلياً على الأرض.