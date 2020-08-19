شاهد: كلمة باللهجة المصرية لعضو (كنيست) إسرائيلي عن الاتفاق مع الإمارات تثير الضحك

وخلال الحديث عن الإمارات ومصر، تدخل أحد الأعضاء في الحديث، ليوجه له أفيدار الحديث قائلاً: "الإمارات وقفت غصب عن دينك مع مصر".





رام الله - دنيا الوطنشهدت إحدى جلسات (كنيست) الإسرائيلي، كلمة باللهجة المصرية، للنائب إيلي أفيدار، تعليقاً منه على قرار اتفاق الإمارات للتطبيع مع إسرائيل.وأضاف أفيدار، أن إسرائيل تمر بأزمة سياسية كبيرة، ورغم المظاهرات المنددة بسياسة رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، لكن الاتفاقية مع الإمارات، لقيت ترحيباً من الجميع، وفق (روسيا اليوم).