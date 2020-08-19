التعليم بغزة: أضرار مادية جزئية تلحق بمدرسة ثانوية جراء العدوان الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

تعرضت مدرسة خليل النوباني الثانوية للبنات في مديرية التربية والتعليم شرقي غزة، لأضرار مادية جزئية نتيجة العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، ليلة أمس، جراء استهدف عدة أراضٍ زراعية بجوار المدرسة في حي الزيتون.



وشملت الأضرار، تكسير في الزجاج والأثاث في كل من الصالة الرياضية، والمرسم، والمكتبة.



وقال أ. مازن نور الدين، مدير تعليم شرق غزة: "إن هذا الاعتداء يدل على العنجهية الإسرائيلية في قتل العلم، وتدمير المنشآت التعليمية، مشيراً إلي أن المسيرة التعليمية ماضية، رغم كل ما تتعرض له من حصار وتضيق ودمار.



من جانبه، بين أ. منير أبو زعيتر، مدير الدائرة الإدارية، ورئيس لجنة الطوارئ الفرعية، أن طواقم العمل، تابعت منذ اللحظة الأولي، حصر الأضرار والمتابعة الميدانية، مطالباً مؤسسات حقوق الإنسان بالوقفة اللازمة، لدورها المنوط بها.