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إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية ضد تجريف الأراضي بطولكرم

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية ضد تجريف الأراضي بطولكرم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الأربعاء، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاههم، خلال وقفة احتجاجية ضد تجريف أراضيهم بالجبل "الوسطاني" جنوب شرق طولكرم.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، كثفت من تواجدها على طول الأراضي الممتدة ما بين خربة جبارة وقرية شوفة، التي استولت عليها ضمن قرارات الاستيلاء، لحماية جرافاتها التي تعمل على تجريف الأراضي، وشق الطرق لصالح إقامة منطقة صناعية.

وأضافت، أن جنود الاحتلال، أطلقوا قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، من بينهم أمين سر (فتح) اقليم طولكرم، إياد الجراد، الذي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ومنعت قوات الاحتلال المشاركين من أهالي القريتين، وفصائل العمل الوطني، وحركة (فتح) والمزارعين من الاقتراب من المكان، كما أجبرت الصحفيين والمصورين على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح، ومنعتهم من تغطية الحدث، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.

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