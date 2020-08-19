الصين تتبرع بمعدات طبية لمستشفى الأطفال في سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

تبرعت السفارة الصينية لدى دمشق اليوم (الثلاثاء) بأجهزة طبية لمستشفى الأطفال التابع لوزارة التعليم العالي في العاصمة دمشق.



ووقع السفير الصيني لدى سوريا فنغ بياو ورئيس مستشفى الأطفال بدمشق رستم مكية على وثيقة الاستلام خلال حفل أقيم في مبنى وزارة التعليم العالي بدمشق، ويأتي التبرع الجديد لتحسين الخدمات الطبية في مركز زراعة نقي العظام في مستشفى الأطفال الجامعي ، بحسب بيان صادر عن السفارة الصينية.



وأعرب وزير التعليم العالي في سوريا بسام إبراهيم عن امتنانه للصين خلال الحفل، قائلا إن الصين وسوريا تعملان دائما على تطوير العلاقات المتبادلة، وخاصة على مستوى التعليم وتبادل الخبرات الطبية بين الجانبين.



وقال إبراهيم في تصريحات للصحفيين عقب التوقيع على وثيقة الاستلام "نحن نقدر الصين على تقدمتها هذه الهدية ونعمل دائمًا من أجل تطوير هذه العلاقات، لا سيما على المستوى التعليمي والبحثي ".



ومن جانبه، قال السفير الصيني فنغ بياو " سعيد لأنني أتيح لنا هذه الفرصة من جديد للمساهمة في تحسين صحة الأطفال السوريين لأنهم ورود الوطن وأمل الأمة في المستقبل ".



وأضاف السفير الصيني " هناك تعاون ما بين مستشفى الأطفال في الصين وبين مستشفى الأطفال في سوريا " .



وعرضت الصين مؤخرًا المساعدة على سوريا لمكافحة مرض (كوفيد-19) .



ويشار إلى أن وزارة الصحة السورية تسلمت في 24 من شهر يونيو الماضي دفعة من المساعدات الطبية المقدمة من الحكومة الصينية لدعم القطاع الصحي في مواجهة مرض (كوفيدـ19).



وتضمنت المساعدات الطبية الصينية الجديدة عدداً من أطقم التحاليل المخبرية للكشف عن الإصابة بمرض فيروس كورونا، ووسائل حماية طبية فردية وكمامات، وأجهزة قياس درجات الحرارة.



في 4 يونيو الماضي أيضا تسلمت وزارة الصحة السورية دفعة من المساعدات الطبية المقدمة من الحكومة الصينية للمساهمة في التصدي لمرض (كوفيدـ19).



وقدمت الحكومة الصينية دفعة أولى من المساعدات إلى سوريا في 15 إبريل الماضي، وتضمنت أطقم اختبارات لتشخيص الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد.



كما تم سابقاً تبادل للخبرات الطبية عبر الإنترنت بين الأطباء بالمستشفيات في كلا البلدين بشأن مواجهة مرض (كوفيد-19) .