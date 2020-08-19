98 مستوطناً يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل موظفين بالأوقاف ومواطناً ثالثاً

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم اليوم الأربعاء، نحو 98 مستوطنًا، بقيادة المتطرف يهودا غليك، ساحات المسجد الأقصى.



وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن المقتحمين، تجولوا بحماية شرطة الاحتلال في باحات الأقصى، فيما اعتقلت قوات الاحتلال موظفين في الأوقاف، ومواطناً ثالثاً، كان يتواجد في باحات الأقصى خلال اقتحامه من قبل المستوطنين.



وأشارت الأوقاف إلى أن الاقتحامات، جرت انطلاقاً من باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وتجولت بشكل استفزازي في باحات الأقصى، وصولاً إلى مصلى باب الرحمة.