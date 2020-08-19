من جديد.. نتنياهو يُهدد حماس والجهاد بعمليات اغتيال





ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، عن نتنياهو قوله: "ما حدث في المرة الماضية لحماس والجهاد، سيحدث لهم الآن مضاعفاً"، على حد قوله.



وبالأمس، قال نتنياهو: إن إسرائيل، تستعد لجولة أخرى من القتال في قطاع غزة، إذا لزم الأمر لـ"وقف الاعتداءات المنطلقة من هناك".





وأوضح وفي حديثه مع رؤساء المجالس المحلية المحيطة بالقطاع، أن الحكومة اتبعت سياسة جديدة، تقضي بأنه لا فرق بين إطلاق قذيفة صاروخية أو إضرام النار من ناحية الرد الإسرائيلي، مهدداً قادة حركتي حماس والجهاد، بأن خيار عمليات الاغتيال لا يزال قائماً.

رام الله - دنيا الوطنكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تهديده لحركتي حماس والجهاد، بعمليات اغتيال، بعد استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة على إسرائيل.