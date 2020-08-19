عاجل

  • الصحة: هناك 27 مريضاً غرف العناية المكثفة بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي

  • وزيرة الصحة: نسبة التعافي بلغت 61.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.3%

  • وزارة الصحة :424 إصابة جديدة بفيروس كورونا و522 حالة تعافٍ

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم ترمسعيا لمنع إقامة المهرجان الوطني الرافض للتطبيع

الاحتلال يقتحم ترمسعيا لمنع إقامة المهرجان الوطني الرافض للتطبيع
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سهل بلدة ترمسعيا، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول والتواجد في المكان، والذي سيقام فيه "المهرجان الوطني الرابع" رفضًا لـ (صفقة القرن) وسياسات "الضم" والتطبيع.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت سهل ترمسعيا، ومنعت المواطنين من تجهيز المكان لإقامة المهرجان الساعة الثالثة والنصف عصراً.

ولفتت المصادر إلى أنه تم نقل المهرجان للشارع الرئيسي في بلدة ترمسعيا، بالقرب من مستشفى (تشافيز).

وكانت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة مخطط الضم الاحتلالي، قد دعت جماهير شعبنا وفعالياته؛ للمشاركة الفاعلة في المهرجان الوطني الرابع، الذي سيقام في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، اليوم الأربعاء، الساعة الثالثة والنصف عصراً، رفضاً لما يسمى (صفقة القرن) وخطة "الضم"، والتطبيع مع دولة الاحتلال.

ويتضمن المهرجان، الذي ينظم وفق بروتوكول وزارة الصحة وإجراءات السلامة والوقاية من فيروس (كورونا) المستجد، عدة كلمات، ستتحدث بصوت واحد ورؤية موحّدة، وفي ظل علم فلسطين.

وسبق مهرجان اليوم، اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله، مساء أمس الثلاثاء، وضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي ودعا إلى تفعيل المقاومة الشعبية على أوسع نطاق؛ لمقاومة مخططات الاحتلال، وإفشال محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأطلق المجتمعون نداءً لشعوب الامة العربية والإسلامية وأحزابها وقواها بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة، وتصديه للاحتلال، والسيطرة على القدس، ومحاصرة قطاع غزة.

وطالبوا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بتحمل المسؤولية الكاملة في الدفاع عن قراراتها، وعدم الخروج عنها.

وشارك في الاجتماع القياديمن حركة (حماس) الشيخ حسن يوسف، والذي عقد بمقر منظمة التحرير في رام الله؛ لمناقشة اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

وتلقت حركتا (حماس) و(الجهاد الإسلامي) دعوة للمشاركة في الاجتماع إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة (فتح) وممثلين عن الأجهزة الأمنية في الضفة.

وهاتف د. إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، في وقت سابق، رئيس السلطة محمود عباس؛ لمناقشة التطورات المتعلقة بالاتفاق المعلن بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي.

وأكدا بشكل واضح، رفض هذا الاتفاق المعلن، معتبرين أنه اتفاق غير ملزم للشعب الفلسطيني، ولن يتم احترامه، وشددا على أن كل مكونات شعبنا تقف صفاً واحداً في رفض التطبيع أو الاعتراف بالاحتلال على حساب حقوق شعبنا.

واتفقا على استمرار التواصل الدائم، وتعزيز التنسيق المشترك داخل الساحة الوطنية الفلسطينية؛ لمواجهة تطورات هذا الموقف.

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة: ثلاث حالات وفاة و424 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وزارة الصحة: ثلاث حالات وفاة و424 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليم بغزة: أضرار مادية جزئية تلحق بمدرسة ثانوية جراء العدوان الإسرائيلي

التعليم بغزة: أضرار مادية جزئية تلحق بمدرسة ثانوية جراء العدوان الإسرائيلي

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية ضد تجريف الأراضي بطولكرم

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية ضد تجريف الأراضي بطولكرم

98 مستوطناً يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل موظفين بالأوقاف ومواطناً ثالثاً

98 مستوطناً يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل موظفين بالأوقاف ومواطناً ثالثاً

من جديد.. نتنياهو يُهدد حماس والجهاد بعمليات اغتيال

من جديد.. نتنياهو يُهدد حماس والجهاد بعمليات اغتيال

المنظمات الأهلية تُحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع التيار الكهربائي بغزة

المنظمات الأهلية تُحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع التيار الكهربائي بغزة

حسن يوسف: الوحدة الفلسطينية تجلت في اجتماع القيادة بالأمس

حسن يوسف: الوحدة الفلسطينية تجلت في اجتماع القيادة بالأمس

حماس: المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان المتواصل على شعبنا

حماس: المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان المتواصل على شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية ضد تجريف الأراضي بطولكرم

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية ضد تجريف الأراضي بطولكرم

98 مستوطناً يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل موظفين بالأوقاف ومواطناً ثالثاً

98 مستوطناً يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل موظفين بالأوقاف ومواطناً ثالثاً

الاحتلال يقتحم ترمسعيا لمنع إقامة المهرجان الوطني الرافض للتطبيع

الاحتلال يقتحم ترمسعيا لمنع إقامة المهرجان الوطني الرافض للتطبيع

المنظمات الأهلية تُحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع التيار الكهربائي بغزة

المنظمات الأهلية تُحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع التيار الكهربائي بغزة

حسن يوسف: الوحدة الفلسطينية تجلت في اجتماع القيادة بالأمس

حسن يوسف: الوحدة الفلسطينية تجلت في اجتماع القيادة بالأمس

أبو يوسف: اجتماع القيادة بمشاركة الكل تفعيلٌ للوحدة الوطنية بمواجهة مخططات الضم

أبو يوسف: اجتماع القيادة بمشاركة الكل تفعيلٌ للوحدة الوطنية بمواجهة مخططات الضم

الخارجية: استمرار حملة عودة الاحباب واليوم تصل دفعة جديدة عددها 326 مواطناً

الخارجية: استمرار حملة عودة الاحباب واليوم تصل دفعة جديدة عددها 326 مواطناً

هيئة شؤون الأسرى: الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

هيئة شؤون الأسرى: الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

منوعات

هند صبري تطالب جمهورها بأمر غريب.. وصبا مبارك ترد عليها

هند صبري تطالب جمهورها بأمر غريب.. وصبا مبارك ترد عليها

شاهد: بعد 27 عاما... عمرو دياب يعود للتمثيل بمسلسل من إنتاج &#34;نتفليكس&#34;

شاهد: بعد 27 عاما... عمرو دياب يعود للتمثيل بمسلسل من إنتاج "نتفليكس"

فيفي عبده تستعرض رشاقتها بحركة رياضية صعبة.. والجمهور :&#34;احترمي سنك&#34;

فيفي عبده تستعرض رشاقتها بحركة رياضية صعبة.. والجمهور :"احترمي سنك"

لن تصدقوا من هي زوجة الفنان المصري أحمد عبد العزيز المشهورة

لن تصدقوا من هي زوجة الفنان المصري أحمد عبد العزيز المشهورة

شرطة لندن تعتقل &#34;فادي فواز&#34; حبيب المطرب الراحل &#34;جورج مايكل&#34;

شرطة لندن تعتقل "فادي فواز" حبيب المطرب الراحل "جورج مايكل"

بعد تسريب السهرة الخاصة.. شاهد:(بدرية أحمد) تُهدد (ملاك الكويتية): &#34;فضايحك بدبي عندي&#34;

بعد تسريب السهرة الخاصة.. شاهد:(بدرية أحمد) تُهدد (ملاك الكويتية): "فضايحك بدبي عندي"

طلب عاجل من فنانة مصرية إثر نقلها إلى المستشفى.. هذا مضمونه

طلب عاجل من فنانة مصرية إثر نقلها إلى المستشفى.. هذا مضمونه

شاهد: طارق العريان يخرج عن صمته بشأن علاقته العاطفية مع نيكول سعفان

شاهد: طارق العريان يخرج عن صمته بشأن علاقته العاطفية مع نيكول سعفان

شاهد: هكذا طلب حبيب زينة مكي يدها للزواج

شاهد: هكذا طلب حبيب زينة مكي يدها للزواج

شاهد: ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين سحب الكابل

شاهد: ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين سحب الكابل

عربي

السودان: إقالة المتحدث باسم الخارجية على خلفية تصريحاته بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل

السودان: إقالة المتحدث باسم الخارجية على خلفية تصريحاته بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل

السعودية: عدم حظر السلاح على إيران سيفضي لمزيد من الدمار والخراب

السعودية: عدم حظر السلاح على إيران سيفضي لمزيد من الدمار والخراب

موافقة نهائية على قانون &#34;ضحايا الجرائم الجنسية&#34; في مصر

موافقة نهائية على قانون "ضحايا الجرائم الجنسية" في مصر

إمام الحرم المكي السابق يُثير الجدل بتدوينات عن نكاح الزوجات في الجنة

إمام الحرم المكي السابق يُثير الجدل بتدوينات عن نكاح الزوجات في الجنة