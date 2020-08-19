إعلام إسرائيلي: رئيس (موساد) يُغادر الإمارات متوجهاً للبحرين



وكانت تقارير مختلفة، إسرائيلية وغربية، قالت: إن البحرين وعمان، قد تكونان الدولتين اللتين ستوقعان اتفاق سلام مع دولة الاحتلال بعد الإمارات، خاصة بعد ترحيبهما عن قبولهما بخطة الرئيس الأميركي.



وكان ممثلون عن الدولتين، شاركوا في مؤتمر إعلان ترامب عن خطته المذكورة في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي.



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد)، يوسي كوهين، سيحل بالبحرين للقاء مسؤولين هناك، في طريق عودته من الإمارات، وفق ما نقل موقع (العربي الجديد).في السياق، قال كوهين إن هناك مباحثات بين السودان وإسرائيل، و"نأمل التوصل لاتفاق سلام"، لافتاً إلى أن إسرائيل تجري محادثات مع دول إفريقية وعربية أخرى.وأكد أن الاتفاق المستقبلي مع السودان سيشمل إعادة لاجئين سودانيين في إسرائيل إلى الخرطوم.وكان كوهين، الذي يوصف بأنه "عراب التطبيع"، التقى أمس في أبو ظبي مستشار الأمن القومي، طحنون بن زايد آل نهيان.