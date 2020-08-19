عربي

منظمة التعاون الإسلامي: نتابع بانشغال تطورات الوضع في جمهورية مالي

منظمة التعاون الإسلامي: نتابع بانشغال تطورات الوضع في جمهورية مالي
رام الله - دنيا الوطن
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن متابعتها بانشغال لتطورات الوضع بجمهورية مالي, وإعلان رئيس الجمهورية إبراهيم بوبكر كيتا استقالته، واستقالة حكومته وحل البرلمان.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف في جمهورية مالي إلى اعتماد الحوار من أجل حلّ الأزمة التي تمرّ بها مالي منذ مدّة، معربة عن استعدادها لدعم كل الجهود من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة بالطرق السلمية بما يحفظ أمن واستقرار جمهورية مالي ومصلحة شعبها.

أخبار ذات صلة

إعلام إسرائيلي: رئيس (موساد) يُغادر الإمارات متوجهاً للبحرين

إعلام إسرائيلي: رئيس (موساد) يُغادر الإمارات متوجهاً للبحرين

السودان: إقالة المتحدث باسم الخارجية على خلفية تصريحاته بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل

السودان: إقالة المتحدث باسم الخارجية على خلفية تصريحاته بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل

السعودية: عدم حظر السلاح على إيران سيفضي لمزيد من الدمار والخراب

السعودية: عدم حظر السلاح على إيران سيفضي لمزيد من الدمار والخراب

موافقة نهائية على قانون &#34;ضحايا الجرائم الجنسية&#34; في مصر

موافقة نهائية على قانون "ضحايا الجرائم الجنسية" في مصر

إمام الحرم المكي السابق يُثير الجدل بتدوينات عن نكاح الزوجات في الجنة

إمام الحرم المكي السابق يُثير الجدل بتدوينات عن نكاح الزوجات في الجنة

مصر: تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر: تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

المغرب يسجل أكبر عدد يومي بعدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا)

المغرب يسجل أكبر عدد يومي بعدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا)

سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي

سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية ضد تجريف الأراضي بطولكرم

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية ضد تجريف الأراضي بطولكرم

98 مستوطناً يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل موظفين بالأوقاف ومواطناً ثالثاً

98 مستوطناً يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل موظفين بالأوقاف ومواطناً ثالثاً

الاحتلال يقتحم ترمسعيا لمنع إقامة المهرجان الوطني الرافض للتطبيع

الاحتلال يقتحم ترمسعيا لمنع إقامة المهرجان الوطني الرافض للتطبيع

المنظمات الأهلية تُحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع التيار الكهربائي بغزة

المنظمات الأهلية تُحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع التيار الكهربائي بغزة

حسن يوسف: الوحدة الفلسطينية تجلت في اجتماع القيادة بالأمس

حسن يوسف: الوحدة الفلسطينية تجلت في اجتماع القيادة بالأمس

أبو يوسف: اجتماع القيادة بمشاركة الكل تفعيلٌ للوحدة الوطنية بمواجهة مخططات الضم

أبو يوسف: اجتماع القيادة بمشاركة الكل تفعيلٌ للوحدة الوطنية بمواجهة مخططات الضم

الخارجية: استمرار حملة عودة الاحباب واليوم تصل دفعة جديدة عددها 326 مواطناً

الخارجية: استمرار حملة عودة الاحباب واليوم تصل دفعة جديدة عددها 326 مواطناً

هيئة شؤون الأسرى: الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

هيئة شؤون الأسرى: الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

منوعات

هند صبري تطالب جمهورها بأمر غريب.. وصبا مبارك ترد عليها

هند صبري تطالب جمهورها بأمر غريب.. وصبا مبارك ترد عليها

شاهد: بعد 27 عاما... عمرو دياب يعود للتمثيل بمسلسل من إنتاج &#34;نتفليكس&#34;

شاهد: بعد 27 عاما... عمرو دياب يعود للتمثيل بمسلسل من إنتاج "نتفليكس"

فيفي عبده تستعرض رشاقتها بحركة رياضية صعبة.. والجمهور :&#34;احترمي سنك&#34;

فيفي عبده تستعرض رشاقتها بحركة رياضية صعبة.. والجمهور :"احترمي سنك"

لن تصدقوا من هي زوجة الفنان المصري أحمد عبد العزيز المشهورة

لن تصدقوا من هي زوجة الفنان المصري أحمد عبد العزيز المشهورة

شرطة لندن تعتقل &#34;فادي فواز&#34; حبيب المطرب الراحل &#34;جورج مايكل&#34;

شرطة لندن تعتقل "فادي فواز" حبيب المطرب الراحل "جورج مايكل"

بعد تسريب السهرة الخاصة.. شاهد:(بدرية أحمد) تُهدد (ملاك الكويتية): &#34;فضايحك بدبي عندي&#34;

بعد تسريب السهرة الخاصة.. شاهد:(بدرية أحمد) تُهدد (ملاك الكويتية): "فضايحك بدبي عندي"

طلب عاجل من فنانة مصرية إثر نقلها إلى المستشفى.. هذا مضمونه

طلب عاجل من فنانة مصرية إثر نقلها إلى المستشفى.. هذا مضمونه

شاهد: طارق العريان يخرج عن صمته بشأن علاقته العاطفية مع نيكول سعفان

شاهد: طارق العريان يخرج عن صمته بشأن علاقته العاطفية مع نيكول سعفان

شاهد: هكذا طلب حبيب زينة مكي يدها للزواج

شاهد: هكذا طلب حبيب زينة مكي يدها للزواج

شاهد: ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين سحب الكابل

شاهد: ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين سحب الكابل

عربي

السودان: إقالة المتحدث باسم الخارجية على خلفية تصريحاته بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل

السودان: إقالة المتحدث باسم الخارجية على خلفية تصريحاته بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل

السعودية: عدم حظر السلاح على إيران سيفضي لمزيد من الدمار والخراب

السعودية: عدم حظر السلاح على إيران سيفضي لمزيد من الدمار والخراب

موافقة نهائية على قانون &#34;ضحايا الجرائم الجنسية&#34; في مصر

موافقة نهائية على قانون "ضحايا الجرائم الجنسية" في مصر

إمام الحرم المكي السابق يُثير الجدل بتدوينات عن نكاح الزوجات في الجنة

إمام الحرم المكي السابق يُثير الجدل بتدوينات عن نكاح الزوجات في الجنة