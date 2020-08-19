حماس: المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان المتواصل على شعبنا

وشددت في تصريحات صحفية، على أنه "من حق شعبنا الفلسطيني العيش بحياة عزيزة وكريمة ويكسر الحصار الظالم، ومن حقه أيضاً استخدام مختلف الوسائل لانتزاع حقوقه ومطالبه".



ونبهت، إلى أن "المقاومة الفلسطينية، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان المتواصل على شعبنا، ولن تسمح للاحتلال، أن ينفرد بعدوانه على شعبنا الفلسطيني".





ولفتت إلى أن "إرادة شعبنا أمضى، ونفسه أطول أمام المحتل الصهيوني، وكل محاولات الضغط والتهديد لن تجدي"، مؤكداً أنه "ليس أمام الاحتلال إلا رفع الحصار عن شعبنا".



وأوضح المتحدث باسم (حماس)، أنه "طالما الحصار متواصل على شعبنا، فشعبنا في حالة نضال مستمرة لكسر الحصار، وخياراته مفتوحة ولن تتوقف، بل سيتجدد دوماً الضغط على الاحتلال"، مؤكداً أن "المقاومة ملتحمة مع شعبنا الفلسطيني، وجاهزة للرد على عدوان الاحتلال".

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، على أن المقاومة الفلسطينية، "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر.وأوضحت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في تصريحات، وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي، ضد شعبنا الفلسطيني ومقدراته وتشديد الحصار عليه، لن تمنع شعبنا من مواصلة نضاله لكسر الحصار المفروض منذ 14 عاماً".