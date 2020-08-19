أبو يوسف: اجتماع القيادة بمشاركة الكل تفعيلٌ للوحدة الوطنية بمواجهة مخططات الضم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، منسق القوى والفصائل، واصل أبو يوسف: إن اجتماع القيادة، أمس، عكس صورة واضحة من كافة فصائل العمل الوطني، التي أكدت مجدداً على رفض (صفقة القرن) و"الضم" والاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.



وقال أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء: إن الاجتماع عكس تفعيل الوحدة الوطنية في مواجهة مخططات الاحتلال والتمسك بقضيتنا وإرادة شعبنا، تحت مظلة منظمة التحرير، حتى الوصول لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام سبعة وستين، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين والأسرى.



وشارك في اجتماع القيادة، مساء أمس، أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح)، والأمناء العامون للفصائل، وممثلون عن حركتي (حماس) والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية القيادة العامة، والصاعقة، وممثلون عن الشخصيات الوطنية المستقلة، ومفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، وعدد من الوزراء، وقادة الأجهزة الأمنية.